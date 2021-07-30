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人工受孕｜中大初創研發AI胚胎預測平台 冀及早識別試管嬰兒成形率
2 小時前
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人工受孕體外受精稱試管嬰兒中大醫學院婦產科預測胚胎中大威爾斯親王醫院輔助生物技術中心中大創業大賽
人工受孕｜中大初創研發AI胚胎預測平台 冀及早識別試管嬰兒成形率

有研究顯示，每6對夫婦便有1對不育困難。現代科技進步，有人為求得一子，會採取人工受孕，部分更需要做體外受精(俗稱試管嬰兒)，但現時人工受孕的活產率仍僅得三至四成。中大醫學院婦產科學系博士後研究員趙銘鵬兩年前成立初創企業，研發採用AI圖像分析技術預測胚胎於體外成形的成功率，以其技術與過往數據比對，發現每100個可成形的胚胎中，其技術可識別出86個；而能預測成形及失敗胚胎的整體準確度則近五成，料技術可將試管嬰兒的活產率提高。
 

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趙銘鵬(左)夥陳耀樑(右)、鍾佩樺(中)及海外大學，研發出名為「囊胚準」的早期囊胚預測平台。(何美澄攝)

試管嬰兒一般須花費10萬至15萬元技術費，但夫婦倆成功誕下下一代的機會非百分百。試管嬰兒技術是將男性精子和女性卵子取出後，再將受精卵放在培養箱培養3至5天至囊胚，當中要拿捏準確時間；若在第三日由培養箱取出胚胎，其成形機率大，但活產率僅約兩成八，若第五天才取出胚胎，雖然活產率達四成，但無法成形的機率(較第三日取出)高3倍。

選擇合適的時機及方案由培養箱取出胚胎，以往只可單憑胚胎師肉眼及經驗，於顯微鏡觀察胚胎變化，分析成形的機率，每100個胚胎僅可準確辨識70個，而相關分析及判斷須於第三至五天才作出，成功率受局限。

趙銘鵬夥中大威爾斯親王醫院輔助生物技術中心實驗室總監陳耀樑、中心副所長鍾佩樺及海外大學，研發出名為「囊胚準」的早期囊胚預測平台，透過AI作受精卵圖像分析，配合每10分鐘一次的胚胎培養箱縮時攝影，分析30小時內的180至200張胚胎圖像。
透過該技術，團隊早於胚胎培養的首30小時內已可分析胚胎成形的潛力；與過往數據比對，每100個胚胎可準確辨識出84個胚胎成形與否，準確度較傳統肉眼分析高約一成半，料活產率可由一般的三至四成，增加至五成。


料3年內完成臨床測試

團隊分析威院過去逾600胚胎移植個案，與其技術比對後，發現技術整體準確率逾四成，如日後配合顯微鏡及胚胎師經驗，相信準確率會再提升。研究獲創科署資助50萬元，亦獲中大資助20萬元，另獲科學園作技術及商品化支援，現於臨床第一階段，料2至3年內可完成所有臨床測試，技術有望正式應用。團隊於兩年前成立初創「漢鵬輔助生殖科技」，初創今年亦晉身中大創業大賽五強，決賽將於下周五(24日)舉行。
 

人工受孕｜中大初創研發AI胚胎預測平台 冀及早識別試管嬰兒成形率

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/人工受孕｜中大初創研發ai胚胎預測平台-冀及早識別試管嬰兒成形率-285213
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