人心惶惶｜南韓性犯罪者毀電子腳鐐逃逸

南韓一名約60歲男子破壞電子腳鐐後逃逸，目前警方仍然在追捕當中。是3個月內第二宗，事件令社會質疑電子腳鐐的可靠性。

據《韓聯電視台新聞》(YTN)報道，這名居住在慶尚南道昌寧郡的男子，因違反未成年人性保護法被勒令戴上電子腳鐐，未料他周一晚上11時許卻違反夜間行動限制，開車逃往全羅南道順天市。

南韓警方和法務部人員今日在順天發現男子遺棄的車輛、車上更發現電子腳鐐及手機，目前正在翻查附近閉路電視錄影，以追查其逃走方向。

民眾憂更多罪犯效仿破壞電子腳鐐

今年5月，南韓一名56歲的性侵假釋犯，於8月破壞電子腳鐐逃逸，3日後向南韓警方自首，並直認逃走期間殺害了2名女性。事件震撼全國，當時已有聲音表示，萬一之後有更多罪犯也效仿破壞電子腳鐐的手法，且在獲准離開監獄後去找過往熟識的人報復或殺人，或是再有無辜生命因此受害，促當局改善問題。惟事件發生不足3個月，再有受監察人人士破壞電子腳鐐逃走。

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