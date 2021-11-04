人心惶惶｜稱仿效「小丑」傷人案 七旬漢新幹線縱火被捕

日本險些發生京王線「小丑」縱火傷人案翻版。一名69歲男乘客，昨晨在一列由廣島前往鹿兒島的新幹線列車上，向地面潑灑易燃液體縱火。列車隨即緊急停車，幸火勢旋即撲熄，無人受傷。疑犯被捕後供稱是想仿效萬聖節前夕發生的京王線縱火傷人案。

乘客︰列車再生事故令人不安

事發在當地時間昨晨約8時40分，編號「櫻花401號」的九州新幹線列車，當時駛至熊本站與新八代站之間，疑犯突向座位附近地面潑易燃物，再用車票收據點火。當時車上有約140名乘客，疑兇所在的第3號車廂約有30人。火勢在約9時05分救熄，事件引致九州新幹線最少4列列車停駛，服務在約40分鐘後回復。

有同車乘客憶述：「我坐8號車廂，聽見有乘客跑著說『起火了』，真的很恐怖。列車內不斷發生事故，令人很不安。」警方以涉嫌在建築物縱火未遂，拘捕疑犯三宅潔，他居於福岡博多區，職業未明，供稱「因為看到京王線的消息，所以就模仿了。」京王線特快列車當日有人揮刀襲擊乘客及縱火，造成17人受傷，打扮成美國漫畫人物「小丑」(Joker)的疑兇服部恭太，犯案後施然坐下抽煙，最終被捕，他供稱冀藉殺人被判死刑。

人心惶惶｜稱仿效「小丑」傷人案 七旬漢新幹線縱火被捕