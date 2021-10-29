人情冷暖｜遭惡客謾罵兜面潑熱湯 女店員受辱爆喊獲好心人送暖(有片)

惡客這樣凌辱店員！美國德州坦普爾(Temple)一名女子日前到一間連鎖墨西哥餐廳買外賣熱的辣味濃湯，不滿膠蓋熱至溶掉，向經理布羅蘭特(Jannelle Broland)投訴，從閉路電視片段可見，女子與布羅蘭特對話，突然向她「兜口兜面」淋潑那盒外賣熱湯，轉身便拉著男伴離開。布羅蘭特「中招」後，即用雙手抹擦眼部和面上的濃湯。同事其後將片段放上TikTok，引發網民熱議，影片本月初上載至今，累計逾490萬次點擊。

店員提議退款遭拒

事發於本月7日，布羅蘭特周三接受《每日郵報》新聞網訪問，直言這是一次飽受精神創傷的不快經驗，見識到世上有這樣可怕的人。據布羅蘭特憶述，女子事前已打電話投訴外賣盒的膠蓋溶掉，她說可以拿來免費換其他食物，也可退款，但女子仍不滿意，且態度惡劣。布羅蘭特著對方說話客氣點，女子卻爆粗回說：「我對你，鍾意點講就點講！」布羅蘭特說「你不能這樣」，就掛斷電話。

「像被噴胡椒噴霧」

女子與男伴其後到店內當面投訴，布羅蘭特指，每次她說可以退款、免費換餐，女子都打斷她，只不停爆粗說「好離譜」、「看看這些」，「她(女子)看來甚麼都不要，只想斥責我」。慘被辣味熱湯潑面，布羅蘭特形容「就像被噴胡椒噴霧那樣」，濃稠的熱湯滲進眼鼻，也弄污衣服。

旁人紛紛送暖

遇上這樣的惡客，旁人紛紛施以援手，更顯得人間有情。布羅蘭特說，當時只覺很震驚，跑進洗手間便哭起來，一名女客人見狀，即用紙巾幫她抹掉面上、頭上和身上的污物，一名女同事又除下自己的恤衫制服，讓她換上。布羅蘭特事後已報警處理，事件網上曝光後，街坊、同事們紛紛對她表達支持與同情，不少網民也替她不值。

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