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人才培育 雷雄德指基層選才不足礙體育發展 楊德強：檢討精英制度門檻
3 小時前
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人才培育 雷雄德指基層選才不足礙體育發展 楊德強：檢討精英制度門檻
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港隊今屆獲得史無前例的1金2銀3銅佳績(路透社)

港隊今屆奧運取得歷史佳績，外界關注本港未來體育發展。體育界學者指，本港的基層選才及社會文化因素，是本港體育發展的障礙，擔心情況若無改善會青黃不接。體育專員楊德強則指，政府會在奧運及殘奧會完成後，檢討體育項目加入精英培訓制度的計分方法及門檻，讓運動員日後得到更好支援。
 

浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德認為，政府近10年一直有投入資源在體育培訓及運動員支援，時至今日是收成期，他指體育基層選才須從學校做起，惟現有教育政策不利術科發展，青少年是否願意接受艱辛訓練，以及家庭是否支持均是問題，憂慮體操、空手道及單車項目是否有人接班。他又表示，本港對退役精英運動員支援不錯，體院已與各大學簽署備忘錄，精英運動員退役後，如達到入大學最低門檻便可讓他們就學。

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(資料圖片)

現有20體育項目納精英培訓
體育專員楊德強(圓圖)則表示，本港60個受康文署資助的體育總會中，已有20個進入了體院精英培訓制度，包括劍擊、空手道、帆船及馬術等近年新興項目，強調並非有獎牌的運動才有資助。他指，將與體院、各總會及教練商討，是否要調整進入精英制的計分方法及門檻，但強調門檻不能太低。他又指，2023年底落成的啟德體育園設有大型場館，希望舉辦更多國際賽事，讓運動員吸取比賽經驗。

東奧香港代表團團長貝鈞奇認為，港隊取得史無前例的佳績反映備戰工作充足，是運動員及各方面努力取得的成果。他期望趁本港對體育關注度增加，爭取更多資源，發展一些具潛質的項目。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/人才培育-雷雄德指基層選才不足礙體育發展-楊德強：檢討精英制度門檻-279659
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