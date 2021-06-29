人權觀察：北京監控恐嚇在澳洲支持民主的中國學生

總部位於美國的國際非政府機構人權觀察(Human Rights Watch)發表報告，指北京當局持續「監控」、「騷擾」及「恐嚇」在澳洲的中國及香港留學生。

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報告訪問了24名支持民主的中國或香港學生，以及22名來自中國的學者，人權觀察查證了3宗個案，他們在中國的家人遭公安登門或傳喚，查問他們在澳洲的言行。有學生指，公安警告如果在海外參與反中共的示威，家人將承擔後果；亦有學生因為在社交媒體發表反華訊息，父母受到當局警告。另一名香港留學生就指，在一次民主集會發言後，有4名蒙面及講普通話的人出現住所外，並跟蹤他，其後要在車上過夜及搬屋，已向澳洲尋求庇護。

報告：一半學者承認自我審查

報告指，中國學生擔心因反華觀點，而被愛國的中國同學威脅、在網上起底或向大使館舉報變得普遍，感到恐懼，必須自我審查，以免遭到威脅騷擾或舉報。另外，一半學者承認在課堂上自我審查，避免談及中國，有讓中國大陸學生報讀的網上課程，更移除有關天安門事件的參考資料。人權觀察認為，這種趨勢已損害到學術自由，希望澳洲政府每年就這類滋擾及審查事件提交報告。