人生如戲 兄妹檔相差12歲齊圓夢 日乒乓混雙逆轉奪金牌

今屆東京奧運不時上演逆轉戲碼，周一舉行的乒乓球混雙決賽中，日本隊的水谷隼和伊藤美誠迎戰中國隊的許昕和劉詩雯，也先輸兩局，最後在激戰7局下以4比3反敗為勝，為日本贏得乒乓球首枚奧運金牌。水谷與20歲的伊藤相差12歲，患眼疾的他放棄退役出戰奧運，就是要帶自小認識的「妹妹」伊藤衝金，不少網友指這簡直是兩人客串演出的《乒乓情人夢》電影情節。

水谷和伊藤同樣出生於靜岡縣磐田市，雙親都是乒乓球選手，年少時在相同體育團體練習，早已有默契。水谷曾說，伊藤一定會為日本拿下奧運金牌，以她的年紀有3次參加奧運機會，豈料水谷的預言在今屆東奧便實現，他也贏了金牌。

水谷隼患眼疾 誓帶妹妹摘金

水谷在比賽中戴上一副特別的眼鏡，原來是數年前患上眼疾，眼睛畏光，在光線下無辦法看清楚乒乓球的動向，須戴上特殊眼鏡才改善視線。水谷在2016年里約奧運，奪男單銅牌與男團銀牌後因眼疾和狀態下滑已有意退役，參加東奧最大主因，就是想帶視為妹妹的伊藤打混雙，挑戰奪金機會。