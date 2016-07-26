Am730
Am730
Am730
Am730
News
人生如戲 兄妹檔相差12歲齊圓夢 日乒乓混雙逆轉奪金牌
5 小時前
#Hashtags
東京奧運東奧乒乓球混雙逆轉水谷隼伊藤美誠乒乓情人夢人生如戲
人生如戲 兄妹檔相差12歲齊圓夢 日乒乓混雙逆轉奪金牌
news-images
news-images
水谷(左)和伊藤反敗為勝奪金，與兩人客串的《乒乓情人夢》奮鬥情節相似。(路透社、美聯社)

今屆東京奧運不時上演逆轉戲碼，周一舉行的乒乓球混雙決賽中，日本隊的水谷隼和伊藤美誠迎戰中國隊的許昕和劉詩雯，也先輸兩局，最後在激戰7局下以4比3反敗為勝，為日本贏得乒乓球首枚奧運金牌。水谷與20歲的伊藤相差12歲，患眼疾的他放棄退役出戰奧運，就是要帶自小認識的「妹妹」伊藤衝金，不少網友指這簡直是兩人客串演出的《乒乓情人夢》電影情節。

news-images

水谷和伊藤同樣出生於靜岡縣磐田市，雙親都是乒乓球選手，年少時在相同體育團體練習，早已有默契。水谷曾說，伊藤一定會為日本拿下奧運金牌，以她的年紀有3次參加奧運機會，豈料水谷的預言在今屆東奧便實現，他也贏了金牌。

news-images
兩人從小認識。(互聯網)

水谷隼患眼疾  誓帶妹妹摘金  
水谷在比賽中戴上一副特別的眼鏡，原來是數年前患上眼疾，眼睛畏光，在光線下無辦法看清楚乒乓球的動向，須戴上特殊眼鏡才改善視線。水谷在2016年里約奧運，奪男單銅牌與男團銀牌後因眼疾和狀態下滑已有意退役，參加東奧最大主因，就是想帶視為妹妹的伊藤打混雙，挑戰奪金機會。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/人生如戲-兄妹檔相差12歲齊圓夢-日乒乓混雙逆轉奪金牌-277740
#Hashtags
東京奧運東奧乒乓球混雙逆轉水谷隼伊藤美誠乒乓情人夢人生如戲
Am730

接種中心明派長者即日籌 返港漢打齊針染變種

關係回溫 事隔413日再通話 兩韓重啟通訊渠道

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
接種中心明派長者即日籌 返港漢打齊針染變種
Am730
Am730
關係回溫 事隔413日再通話 兩韓重啟通訊渠道
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多