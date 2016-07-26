人生無常 中四生體育堂猝死案 陪審團一致裁定死於自然

前年就讀中四的男學生肖葉濤上體育課時昏迷，經搶救後不治。死因裁判庭的五人陪審團昨退庭商議約兩小時後，一致裁定他「死於自然」，醫學死因為「淋巴細胞性心肌炎」。陪審團就案件向教育局長作4項建議，包括每年至少審查一次，確保全港學校貫徹執行學校體育學習領域安全指引，定期派員檢視等。死者母親不滿裁決，離庭時哭訴學校至今未有道歉。

案發前，校務處職員已將死者列明患有心臟病，不宜上體育課，惟體育老師稱未收到相關通知；事發當日，死者於城門谷公園上體育堂跑步，期間突感不適暈倒，送院搶救不治。



死因庭列4建議促教局跟進

死因裁判官何俊堯昨引導3男2女陪審團，建議考慮肖葉濤的死因為「死於自然」或「死因存疑」。陪審團一致裁定肖死於自然，並建議教育局長每年最少審查一次，確保全港學校貫徹執行「學校體育學習領域安全指引 」；定期派員檢視全港學校內相關部門；教局應盡早制定罰則以懲罰未有依足指引的學校；重新檢視全港學校執行教局指引的監管制度，避免再發生同類不幸事件。

死者母親林梅金離庭時表示不能接裁決，並反問記者怎會滿意，又哭訴兒子死了，校方也沒有道歉。涉案學校荃灣路德會呂明才中學校長馬玉娟離庭時，被問到校方會否負責或向家屬致歉等，均未有回應，僅登車離開。校方其後發稿，指校方深感哀痛，會配合陪審團建議，並向死者家屬致深切慰問。