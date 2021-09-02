人神共憤｜性侵殺害20個月大親女 獸父或被化學閹割

南韓一名男子不但性侵僅20個月大的親生女兒，更將女兒凌虐致死後收藏屍體。南韓司法界表示，如果判刑定讞，他將有可能被閹割(化學去勢)。

根據《韓聯社》報道，29歲的楊姓男子與25歲妻子育有20個月大的女嬰，於6月15日凌晨酒後，便以棉被蓋住女嬰，對女嬰拳打腳踢，施暴長達1個小時，導致女嬰死亡，並與妻子將屍體放入保鮮盒，藏在家中浴室；外祖母因為多時未得見外孫女逐詢問下落，男疑犯竟然要求與外祖母發生性關係；女嬰屍體直至7月9日才被發現。經檢方調查，楊男虐待殺人前，甚至還性侵猥褻女嬰。

10萬人聯署促判處最高量刑及公開獸父身分

事件曝光後引發全國民眾怒火，民間不但呼籲法院對他判處最高量刑，要求公開男疑犯的身分，在短短4日內獲得10萬人簽名支持。

南韓司法界提出，可根據《對性暴力犯罪者的性衝動藥物治療法》，對他這種性暴力犯罪者中再犯風險較高的19歲以上性變態患者，實施最嚴厲的「閹割」(化學去勢)，以根除犯罪源頭。

南韓檢方將在於10月8日公開審判時，公布對嫌犯的量刑建議。