人神共憤 拉扯拋起剝光豬 巴國網紅遭集體非禮3句鐘

巴基斯坦發生聳人聽聞的集體非禮案，一名女網紅在拉合爾拍片時慘遭一大群男子包圍，肆意拉扯非禮、襲擊、搶東西，離譜的是有人將她拋上半空、撕破衣服，甚至脫掉褲子。影片本周二在網上瘋傳才引起警方關注，網民震怒，要求總理伊姆蘭汗(Imran Khan)等高官嚴懲犯事者。警方指約400人涉案，已從影片初步辨認出10人。



艾莎阿克拉姆(Ayesha Akram)本月14日在Minar-i-Pakistan公園外與6人攝製隊拍攝TikTok短片，慶祝巴基斯坦獨立日。她對媒體哭訴當日受辱慘況，稱起初數名青年靠近搭訕、調戲，不久人群聚集，多人一哄而上搶著跟她自拍、推撞，保安見她受騷擾，即打開閘門讓她走進公園暫避。但人群追著她，「撕爛我的衣服、又非禮我，他們拉扯我，把我抱起拋高、鬧著玩。他們還毆打我的攝製隊，又滿口粗言穢語」。

艾莎稱，當時她試著爬牆逃走，但人群把她拉下來，她被重重包圍，由傍晚6時半被折磨至晚上9時，期間被人不停扯頭髮，跌在地上，人們又要她快站起來，叫她不要裝模作樣。當日衣著並沒暴露，但全身衣服被扯爛，褲子也被脫掉，她慘遭剝光豬，有人給她衣服遮醜，但又被人拿走，最後數人施救，她與攝製隊才脫困。



為性暴力受害女性發聲

從網傳影片可見，人群包圍著艾莎不停拉扯、非禮、脫衣服，有人大聲調笑，有人向她擲物件。艾莎說，混亂中攝製隊成員一部手機、現金和她一隻金戒指被盜；事件令她受盡精神創傷，不敢再看當日短片，「很多面孔仍刻在腦海裡」。她強調公開事情，不是為自己，而是為有同樣遭遇的婦女發聲，並呼籲總理和首席法官設法杜絕強暴女性罪行。主要政黨人民黨指事件凸顯社會腐敗，讓國家蒙羞，必須將犯事者繩之於法。