人血饅頭｜滬企用甘肅馬拉松慘劇宣傳產品 網民：無恥、沒人性

甘肅馬拉松21死慘劇才過沒多久，內地速乾內衣品牌「小藍象」竟將事故現場多名選手圍在一起取暖的照片，作為海報圖片，宣傳自家產品「吸汗快、排汗快、乾爽快」的特點，大字標題寫著「保持乾燥 至關重要」，並介紹「只顧保暖，而忽略了大量出汗引起的失溫風險。要選擇速乾排汗的內衣，切忌棉質內衣。棉織品很吸汗，不容易排出從而加劇失溫風險」。

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內地網民紛紛怒罵小藍象「無恥」、「沒人性」、「毫無底線，違背人倫道德」、「消費逝者！晚上睡得著？」、「太下作了！考慮過逝者家屬的感受嗎？」、「人血饅頭好吃嗎」，稱「是個正常人都不會發那樣的圖，你們整個企業的人都沒長腦子麼」、「這麼嚴肅的事除了做安全教育外，做廣告合適嗎？」、「沒有一點仁慈之心，倒閉吧」。

小藍象今日發表致歉信，就門市相關廣告「畫面素材使用不當」帶來的不良影響深表歉意，稱已第一時間整改下架。小藍象所屬公司「上海小藍象服裝有限公司」於2009年4月成立，企業信用查詢機構「企查查」資料顯示，小藍象曾在2016年2月因廣告違法被罰款17萬元人民幣。