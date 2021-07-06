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人行：不止螞蟻集團涉壟斷 規範措施將擴至其他支付機構
1 小時前
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中國人民銀行螞蟻集團數字人民幣
人行：不止螞蟻集團涉壟斷 規範措施將擴至其他支付機構
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范一飛稱，對螞蟻集團採取的措施，亦將推行到其他支付服務市場主體。(中新社)

中國人民銀行副行長范一飛今日透露，人行正針對支付服務市場發展中的壟斷、資本無序擴張等行為，陸續展開工作，包括早前曾就涉嫌壟斷約談阿里巴巴旗下螞蟻集團，而涉嫌壟斷的不止螞蟻集團一家，其他機構也有這種情況。他表示，人行會繼續促使支付市場更好更快發展，同時針對支付市場的不規範行為持續規範，而對螞蟻集團採取的措施，亦將推行到其他支付服務市場主體，「我相信，大家不久就會看到這種情況」。

范一飛又談到虛擬貨幣和「數字人民幣」。他表示，對於私人虛擬貨幣是否作為「貨幣信貸」存在，「我們還在觀測和研究」，同時「我們要大力推進央行數字貨幣(數字人民幣)」。他指出，數字人民幣可分為兩種，一種是「批發型」，主要是面向商業銀行等機構發行，多用於大額結算；另一種是「零售型」，主要是面向公眾發行，可用於日常交易。

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范一飛表示早前曾就涉嫌壟斷約談阿里巴巴旗下螞蟻集團。(路透社)

數字人民幣已有1000萬人試用

對於社會上有關零售型數字人民幣的爭議，例如會否引發金融脫媒(資金供給繞開商業銀行等媒介體系，直接輸送到需求方和融資者手上)、削弱貨幣政策、加劇銀行擠提等，他強調，人行對這些問題「高度關注」。他表示，數字人民幣正在測試使用，其對貨幣體系、貨幣政策、金融穩定到底帶來甚麼影響，「我們始終高度關注，我們也努力通過業務、技術和政策設計，確保數字人民幣體系對這些宏觀方面的影響降到最低。我們還是有信心把這項工作繼續擴大試點面，加大試點範圍」。

他提到，數字人民幣是以白名單邀請方式測試，目前白名單用戶已達1,000萬，而下一步試點的重點領域是北京冬奧。

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數字人民幣下一步試點將是北京冬奧場景。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/人行：不止螞蟻集團涉壟斷-規範措施將擴至其他支付機構-275105
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