Am730
Am730
Am730
Am730
News
人贓並獲 藏在希臘乾涸河床 畢加索9年前失竊畫作尋回
8 小時前
#Hashtags
畢加索希臘希臘國家藝術館失竊
人贓並獲 藏在希臘乾涸河床 畢加索9年前失竊畫作尋回
news-images
希臘當局昨展示尋回的畢加索畫作《女人頭像》。(美聯社)

著名畫家畢加索(Pablo Picasso)二戰後贈予希臘的畫作《女人頭像》(Woman’s Head)，連同荷蘭抽象派畫家蒙德里安(Piet Mondrian)的畫作《磨坊》(Mill)，9年前於希臘首都雅典的國家美術館被盜去，日前在雅典市郊一個乾涸河床尋回，用膠膜包著。當局昨日展示兩幅尋回的畫作，完好無缺。一名49歲建築工人涉嫌與案件有關被捕，警方相信他是單獨行動。
 

news-images
另一幅起回作品為荷蘭抽象派畫家蒙德里安於1905年所畫的《磨坊》。(路透社)

案件發生在2012年1月，賊人於清晨4時半潛入藝術館前，數度觸動館內警報系統，誤導警衛離開崗位前去關閉警鐘，警衛及後才從動態偵測器見到一名賊人逃走。匪徒用了約7分鐘盜走4幅畫，除了上述兩幅，匪徒還偷走意大利16世紀畫家卡恰(Guglielmo Caccia)一幅畫作，以及蒙德里安另一幅作品《風景》(Landscape)。《風景》在匪徒逃走時匆忙遺下，至於卡恰的畫作，疑犯聲稱因該畫已損毀，在案發不久後被他棄掉，當局正調查他所說是否屬實。警方未有說明如何鎖定疑犯和被盜畫作的下落，但透露它們最近才被移往乾涸的河床，似乎是因為當地傳媒報道當局快將破案，令疑犯有所行動。


二戰後贈希臘  向抵抗德軍民眾致敬
《女人頭像》1939年完成，具畢加索獨特的立體派(cubist)風格，估值1,650萬歐元(約1.52億港元)。他1949年贈送給希臘，向二戰時抵抗法西斯和納粹德國部隊佔領的希臘民眾致敬。希臘文化部長Lina Mendoni昨稱，畢加索於畫作後面刻有「向希臘人民致敬」字眼，非常獨特，匪徒根本難以脫手，畫作若向外界展示，一看便知是賊贓。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/人贓並獲-藏在希臘乾涸河床-畢加索9年前失竊畫作尋回-273994
#Hashtags
畢加索希臘希臘國家藝術館失竊
Am730

新冠肺炎 港22日無本地個案 總商會抽獎 周五起登記

夏日新猷 海洋公園新設施「探索號R」揭幕 成人季票760元9月底前無限次入場

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠肺炎 港22日無本地個案 總商會抽獎 周五起登記
Am730
Am730
夏日新猷 海洋公園新設施「探索號R」揭幕 成人季票760元9月底前無限次入場
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多