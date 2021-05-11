人贓並獲 藏在希臘乾涸河床 畢加索9年前失竊畫作尋回

著名畫家畢加索(Pablo Picasso)二戰後贈予希臘的畫作《女人頭像》(Woman’s Head)，連同荷蘭抽象派畫家蒙德里安(Piet Mondrian)的畫作《磨坊》(Mill)，9年前於希臘首都雅典的國家美術館被盜去，日前在雅典市郊一個乾涸河床尋回，用膠膜包著。當局昨日展示兩幅尋回的畫作，完好無缺。一名49歲建築工人涉嫌與案件有關被捕，警方相信他是單獨行動。



案件發生在2012年1月，賊人於清晨4時半潛入藝術館前，數度觸動館內警報系統，誤導警衛離開崗位前去關閉警鐘，警衛及後才從動態偵測器見到一名賊人逃走。匪徒用了約7分鐘盜走4幅畫，除了上述兩幅，匪徒還偷走意大利16世紀畫家卡恰(Guglielmo Caccia)一幅畫作，以及蒙德里安另一幅作品《風景》(Landscape)。《風景》在匪徒逃走時匆忙遺下，至於卡恰的畫作，疑犯聲稱因該畫已損毀，在案發不久後被他棄掉，當局正調查他所說是否屬實。警方未有說明如何鎖定疑犯和被盜畫作的下落，但透露它們最近才被移往乾涸的河床，似乎是因為當地傳媒報道當局快將破案，令疑犯有所行動。



二戰後贈希臘 向抵抗德軍民眾致敬

《女人頭像》1939年完成，具畢加索獨特的立體派(cubist)風格，估值1,650萬歐元(約1.52億港元)。他1949年贈送給希臘，向二戰時抵抗法西斯和納粹德國部隊佔領的希臘民眾致敬。希臘文化部長Lina Mendoni昨稱，畢加索於畫作後面刻有「向希臘人民致敬」字眼，非常獨特，匪徒根本難以脫手，畫作若向外界展示，一看便知是賊贓。