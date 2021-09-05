人間悲劇 上水寶石湖邨揭雙屍案 疑59歲子猝死 百歲母失照顧同殁

上水發生懷疑59歲男子家中猝死，同住103歲母親頓失照顧後去世慘劇。彩園路寶石湖邨碧玉樓一單位傳出異味，保安擔心住戶安全昨報案。消防員破門入屋發現一男一女倒斃單位內。有長者服務機構指，目前沒有相關服務可幫助這類家庭，建議擴大綜合家居服務範圍，投入更多資源也為照顧者提供支援。



兩名死者為母子關係，分別103歲姓張母親和59歲姓黃兒子。據指，年邁的母親行動不便，平日須以輪椅代步，由兒子照顧日常起居飲食。

昨午2時許，碧玉樓一單位傳出異味，一度擔心漏煤氣，保安擔心住戶安全遂報案。警方及消防到場，拍門無人應，於是破門入屋，發見一男一女分別倒臥客廳及睡房內，兩人已明顯死亡，遺體已開始發脹，出現腐爛及發臭，估計已死去一段時間。

探員到場作進一步調查，發現涉事單位沒有燒炭痕跡，亦不凌亂，初步相信沒有可疑，案件列作屍體發現，正調查兩人的死因。有附近餐廳職員表示，該對母子居於上址約一年，兒子為人孝順，平日不時推輪椅帶母親到餐廳用膳，兩人共享一個套餐，兒子亦會餵母親先吃飯。現場消息指，不排除兒子早前猝死，母親因無人照料，又不懂救助，其後失救死亡；加上在疫情下，鄰里親友互訪機會更少，更難及時察覺。

華貴邨兩母子幸及時獲救

香港人口老化，「以老護老」的情況相當普遍，除昨日寶石湖邨慘劇外，今年6月，香港仔華貴邨一對相依為命年長母子，險出意外，居於上海家人與二人失聯兩日，託友人到兩人住所查看，當時59歲兒子倒臥地上，92歲行動不便母親臥床身體虛弱，友人將二人送院救治，幸救回母子性命。



照顧者漸老難互相照應

基督教家庭服務中心服務總監(長者照顧)唐彩瑩表示，六十多歲年長子女照顧八、九十歲長者個案普遍，照顧者在五十多歲時仍「搞得掂」，因被照顧的長者仍有自理能力；但幾年後照顧者或身體老化轉差，若遇上經濟問題等突如其來變化，將更感吃力；如一直沒有使用社區服務，亦可能不知從何求助，更甚是照顧者生病時，年老的長者無能力調轉角色照顧。這時需要社工作「危機介入」，輔導照顧者情緒，及計劃尋求之後適切的社區支援。

不過，唐彩瑩指，這類家庭一般較內向，沒有與地區中心接觸，舉例如老人家上廁所也需人攙扶，「中心嘢唔啱佢地玩」，令他們沒有社區連繫，出問題時更難被察覺。她又提到，現有綜合家居服務較了解這類家庭的需要，惟資源有限，且服務對象為老人家，建議政府投入資源，讓服務也可為護老者提供緊急支援，例如分擔照顧長者時間，讓照顧者有空間照顧自己，如看醫生，以及提供熱線支援等。長遠加強推廣服務，讓年長照顧者及早與社工建立連繫，萬一遇上變化可輕易求助，尤其是支援護老者情緒。