今年首6月兇殺案翻倍 警破案率稍升至35.7%

警方公布今年上半年罪案數字，整體罪案總數為約3萬宗，較去年同期的約3.2萬宗減少4.6%，其中兇殺案有10宗，按年增五宗，其中八宗涉家庭或親屬間暴力，全部案件已偵破。至於警方破案率則為35.7%，較去年同期的32.1%稍增。

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按罪案類別分析，性罪行宗數錄得增幅，其中強姦及非禮分別有34宗及483宗，較去年同期增36%及68.9%，破案率分別為97%及78%；其中受害人在網上認識疑犯後被性侵犯的案件有20宗，按年增約67%。勒索案件增幅最大，今年首半年錄707宗，按年增89.5%，其中493宗涉裸聊勒索，按年增287宗，警方相信與疫情期間更多人使用網上聊天和交友軟件有關。

網上情緣騙案增近倍

詐騙案件亦有增加，今年首6個月共有8,699宗，按年增570宗、7%。升幅主要來自網上情緣騙案，由前年首半年的429宗，增至今年同期的822宗，升幅達91.6%，損失金額超過2.88億元，增1.6倍。警方表示，受害人通常經過一段長時間才發現受騙，致損失較大。而電話騙案則較去年同期減少137宗、21.1%，至512宗，但涉及的損失金額仍錄得一倍升幅。嚴重毒品罪行及刑事恐嚇宗數同樣錄得增幅，分別有756宗及783宗，按年增67.6%及21.6%。

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行劫案錄得減幅，按年減六成，爆竊案亦減少三成，其他罪行包括縱火、傷人、嚴重毆打、刑事毁壞案則減少一成至四成不等，警方稱數字顯示治安情況維持平穩。

《國安法》實施一年控64人

截至6月30日，警方就《國安法》共拘捕117人，涉「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖活動」、「勾結外國勢力」、「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」，部分人亦涉嫌「發表煽動文字」、「欺詐」、「洗黑錢」等被捕，當中64人已被檢控。