仍有變數｜基民盟失默克爾光環而敗 社民黨險勝德國大選

德國周日大選有初步結果，社民黨以25.7%得票，險勝執政聯盟最大黨基民盟，在總理默克爾行將卸任、失去其光環下，基民盟得票24.1%，在國會失去最大黨地位。社民黨領袖肖爾茨(Olaf Scholz)昨稱，有意與第三和第四大黨綠黨及自由民主黨組成三黨聯合政府。基民盟雖然落敗，但黨魁拉舍特(Armin Laschet)未放棄執政希望，指該黨仍有籌組政府機會。默克爾2017年9月勝出大選，惟需時逾5個月才與社民黨組成執政聯盟，肖爾茨期望能在聖誕節前組閣成功，在此前默克爾會出任看守總理。

63歲的肖爾茨自社民黨2018年與默克爾領導的基民盟聯合執政後，出任副總理和財長，他推出刺激方案應對疫情帶來的經濟打擊，令其知名度上升。他在黨總部發表講話稱，「不少民眾在選票上選擇社民黨，因為他們想政府作出改變，也想德國下任總理叫肖爾茨。」肖爾茨指，現已有3個政黨可組政府，其政黨、綠黨和屬自由派的自由民主黨，保守派是時候落台。他表示，其領導的政府將延續與美國的良好關係，這對德國很重要，並指在危險的世界中，民主國家一起合作很重要。

組閣須拉攏綠黨自由民主黨

環保及經濟是今次選舉重要議題，令主打環保的綠黨和親商界的自由民主黨彈出，獲年輕選民支持。根據得票推算，社民黨在國會佔206席、基民盟有196席、綠黨和自由民主黨分佔118席和92席，其次為右翼民粹黨「德國另類選擇」83席和左翼黨39席。基民盟輸掉大選，連原東德的選區也輸給右翼民粹派，拉舍特仍堅稱會盡力組三黨政府，阻止肖爾茨的中間偏左政府上台。誰人成為德國後默克爾時代的新總理，還看綠黨和自由民主黨。

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