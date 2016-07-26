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令人震驚｜等於首都華盛頓人口 美新冠肺炎死亡人數破70萬
4 小時前
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新冠肺炎美國疫情新冠疫苗接種疫苗
令人震驚｜等於首都華盛頓人口 美新冠肺炎死亡人數破70萬
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美國新冠肺炎死亡人數突破70萬關口，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據，至昨日累計700,970人死亡，相等於首都華盛頓哥倫比亞特區的人口，甚至高於波士頓人口。至於確診個案，自去年1月以來累計4,370萬宗。美國死亡人數在短短3個半月內由60萬增加10萬人，與7,000萬合資格美國人還未注射新冠疫苗，導致變種病毒肆虐有關。
 

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藝術家在華盛頓紀念碑旁插滿小旗，以悼念死於新冠肺炎的美國人。(路透社)

約翰霍普金斯大學流行病學家David Dowdy稱，那新增死亡個案10萬人中最少7萬人無接種疫苗；而那些接種疫苗後死亡的人，大部分是受無接種者感染，「若我們有更多人接種疫苗，我認為可以防止當中九成死亡個案」。他指這不單止是螢幕上的數字，當中涉及數萬個悲劇，有些家庭失去最重要的人。

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染疫死亡的Baker於２月與初生女兒合照。(美聯社)

年輕力壯非護身符

28歲搬運工人Danny Baker是其中之一，他在夏天感染新冠病毒，留醫逾一個月後，於上月14日死亡，留下妻子和7個月大的女兒。Baker父親說，兒子年輕力壯，6呎2吋高、重300磅，但新冠病毒卻輕易奪去了其生命，「不要以為年輕和強壯就受到保護」。

專家認為，美國第四波疫情已達高峰期，住院人數已由9月初的逾9.3萬人降至7.5萬人，每天平均新確診約11.2萬宗，較過去兩個半星期減三分一；每天平均新增死亡個案由一周前逾2,000人減至1,900人。夏季確診放緩與更多人戴口罩和更多人接種新冠疫苗有關。
 

令人震驚｜等於首都華盛頓人口 美新冠肺炎死亡人數破70萬

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/令人震驚｜等於首都華盛頓人口-美新冠肺炎死亡人數破70萬-287192
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