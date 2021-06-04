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以色列變天｜新總理曾任突擊隊員 靠網絡安全致富再成國家領袖 
2 小時前
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以色列變天｜新總理曾任突擊隊員 靠網絡安全致富再成國家領袖 
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國會投票後，被結束12年執政的內塔尼亞胡(左)，與新總理貝內特握手。(路透社)
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以色列總統里夫林(中)，與執政聯盟兩個最大黨領袖貝內特(左)和拉皮德(右)握手，兩人輪流出任總理兩年。(路透社)
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特拉維夫民眾上街慶祝新執政聯盟獲國會通過。(美聯社)
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貝內特曾為精銳突擊隊員，專責秘密任務。(互聯網)

以色列國會昨日以60票贊成、59票反對，僅以一票之差通過由8個在野政黨組成的執政聯盟，避免以國2年內第五度舉行大選，也正式結束總理內塔尼亞胡的12年執政。「統一右翼聯盟」領袖貝內特先接任總理兩年，再由執政聯盟另一大黨「擁有未來」的領袖拉皮德出任餘下兩年總理任期，拉皮德暫出任外長一職。49歲的貝內特曾是精銳突擊隊員，專責秘密任務，他1999年創立一間反詐騙軟件公司，6年後以1.45億美元(約11.3億港元)轉售給美國公司致富。

統一右翼聯盟雖在最近一次大選中僅取得7個國會議席，貝內特卻成為造王者，「倒戈」與中間及左派政黨組成聯盟。他和拉皮德曾為內塔尼亞胡內閣官員，貝內特更自稱是內塔尼亞胡的右手，成功推動特拉維夫郊區的猶太人殖民運動，他一直反對巴勒斯坦建國。周日宣誓就任總理後，貝內特形容國家進入新時代，並表明會強硬應對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，相信在巴人問題上他會繼續內塔尼亞胡的右翼政策。

新執政聯盟由8個在野黨組成，「多元」之外，各黨派各有不同立場，他們聯手的唯一目標是結束內塔尼亞胡執政，外界認為他們是一盤散沙，能否完成4年任期成疑。內塔尼亞胡也未有言敗，揚言其領導的利庫德集團會捲土重來。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/以色列變天｜新總理曾任突擊隊員-靠網絡安全致富再成國家領袖 -271750
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