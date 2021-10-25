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任天堂公布今年度Switch產量減　大阪將開第二間直營店
1 小時前
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任天堂公布今年度Switch產量減　大阪將開第二間直營店
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因為半導體供應，以致Switch下調產量。(美聯社)

因應全球的半導體供應不足，日本遊戲機廠商任天堂在周四(4日)公布，今年的Switch主機預計只會賣出2,400萬部，比原本預計的2,550萬部稍為下調。至於公司全國第二間直營店，將會在明年底在大阪開幕。

任天堂社長古川俊太郎昨日在公司中期財務報告上表示：「半導體不足，今後供應情況亦仍然未明，而遊戲軟件則不受影響，明年形勢會持續。」他指出，因為半導體供應問題，要將原本預計2,550萬台主機的銷售數字，下調至2,400萬部。上月，任天堂開始發售新版的Switch OLED主機。

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任天堂明年將開設第二間直營店。(Nintendo TOKYO網頁圖片)

另外，任天堂又宣布，繼2019年在澀谷開設首間直營店「Nintendo TOKYO」之後，將會在明年年底，在大阪梅田「大丸梅田店」開設第二間直營店「Nintendo OSAKA」。任天堂直營店除了有遊戲主機及軟件發售之外，更有特色的遊戲周邊商品，並會舉辦遊戲活動吸引顧客。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/任天堂公布今年度switch產量減　大阪將開第二間直營店-291825
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