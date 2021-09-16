仿效內地｜逾半青少年日打機3小時 民建聯促實名規管防沉迷

內地上月底進一步規管未成年人打機時間，防止青少年沉迷打機。近日有政黨調查發現，本港青少年打機成癮情況普遍，18.3%家長聲稱子女每日玩遊戲多於5小時，逾兩成人稱子女有「課金」；大部分家長均認為打機導致子女成績變差、脾氣暴躁。團體認為情況值得關注，倡政府採措施防止未成年人沉迷打機。

民建聯本月初，利用網上問卷訪問463名家長，以了解未成年人玩網絡遊戲情況。調查發現，97%受訪家長表示子女有玩網絡遊戲，42.19%指每天玩不多於兩小時；33.48%每天玩3至5小時；18.3%每天玩多於5小時網絡遊戲；6%的家長並不知道子女每天玩多長時間。另有兩成青少年有課金(付費)習慣。



九成半家長指打機危害子女健康

調查又指，約九成家長認為子女打機會令成績變差，更有九成半家長認為會危害子女健康。有受訪家長反映子女沉迷打機後，脾氣暴躁、對人冷漠、不願面對現實、記憶力嚴重下降，並認為遊戲中的暴力行為會影響孩子的身心健康、不願意出門減少社交等；逾九成半家長希望政府採取措施，防止未成年人沉迷打機。

民建聯建議，政府可仿效內地或參考其他國家，監管未成年人沉迷網絡遊戲的法規，包括要求帳號實名註冊、限制遊戲時間，以及遊戲題材、內容和玩法，包括不允許色情、血腥、及暴力等遊戲，以及限制為未成年人提供遊戲付費服務等。

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