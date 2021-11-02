仿真度低 質量參差 須另設加工中心 海關檢80萬疑冒牌波鞋童裝拘3人

社交網站不時有人出售特價名牌波鞋或時裝，但小心假貨！海關日前在深圳灣管制站、荃灣及青衣兩個工業大廈單位，檢獲1,100件懷疑冒牌物品，估計市值約80萬元，拘捕3人。調查後發現，有人在社交平台開設「網店」，接到客人落單後再採購及寄貨。

海關於上周四(10月28日)在深圳灣管制站截獲一輛內地入境的貨櫃車，檢獲一批冒牌波鞋及冒牌童裝，總值約8萬元，並拘捕貨櫃車61歲男司機。經跟進調查，海關於10月29日及11月1日突擊搜查荃灣及青衣工廈，破獲一個冒牌波鞋儲存倉及加工中心，以及一個冒牌童裝儲存倉庫，再檢獲逾700對球鞋(圖)和70件童裝等懷疑冒牌貨，總值約72萬元，拘捕兩名分別25歲及35歲女子。

海關版權及商標跨境調查組高級調查主任李宇翔稱，初步調查發現，涉案人士利用網上社交平台開設專頁帳戶，賣冒牌球鞋和童裝，買家落單後，涉案人士會從不同貨源採購，並將貨物存在兩工廈單位，再按訂單出貨，貨品售價約為正價的三分二，每件大約600至1,000元不等。他指，荃灣儲存倉附近另一單位設包裝加工中心，料冒牌貨仿真度低，質量參差，須加工修補再寄予顧客。他呼籲消費者選商譽良好的網店或賣家，避免購買冒牌貨品。

仿真度低 質量參差 須另設加工中心 海關檢80萬疑冒牌波鞋童裝拘3人