伊拉克總理稱已知施襲者身分 多國譴責襲擊

伊拉克巴格達綠區內、總理卡迪米(Mustafa al-Kadhimi)的官邸，周日遭載有炸藥無人機襲擊，卡迪米手部受傷但逃過一劫，巴格達宣布進入緊急狀態，事件至今未有組織承認責任。他聲稱知道幕後黑手，表明會將罪犯緝捕歸案。多國譴責襲擊，美國總統拜登認為是恐襲。

襲擊事件後，首都巴格達氣氛緊張，上空有多架直升機盤旋，有坦克和裝甲車在街道，軍方在設有政府主要辦公大樓及外國大使館的綠區，部署士兵戒備。卡迪米事後發表電視講話，表示自己安然無恙，呼籲民眾冷靜。他的助手證實，左手包著繃帶的卡迪米輕微割傷。

卡迪米又同政府及軍方高層開會。總理辦公室之後發表聲明，指今次是武裝犯罪組織發動針對伊拉克的恐怖襲擊，目標是刺殺卡迪米，形容襲擊者是懦夫；並表示清楚知道誰是幕後黑手，當局會將他們繩之於法。

美國派出國安團隊協助調查

拜登、英國首相約翰遜、聯合國秘書長古特雷斯、伊朗及沙特阿拉伯強烈譴責襲擊。

拜登形容事件是恐襲，作出強烈譴責之外，他讚揚卡迪米事發後呼籲各方冷靜、克制與對話，展現領袖風範。拜登已指派國安團隊協助伊拉克當局調查。

上月舉行的國會選舉，與什葉派民兵組織關係密切的「法塔赫聯盟」，議席大幅減少，拒絕接受選舉結果，令當地局勢緊張。事發前兩天，親伊朗的民兵組織支持者，上街抗議伊拉克的大選結果，有分析認為可能與襲擊事件有關。

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