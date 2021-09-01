伊朗省長就職演說突遭男子掌摑 傳施襲者不滿妻子由男護士接種疫苗 (有片)

伊朗東阿塞拜疆省(Eastern Azerbaijan)新任省長霍拉姆(Abedin Khorram)昨就職在台上演說時，突然一名男子走上台並大力掌摑他。片段可見霍拉姆被摑耳光後退後，該名男子繼續走上前推撞他，這時保安人員才湧上台將襲擊者帶走。報道指這是罕見的安全漏洞，內政部長當時也在場。當局正調查事件的動機，但官媒透露是出於私人恩怨，施襲男子不滿妻子接種新冠疫苗時，由男護士接種而非女護士。據悉，施襲者在伊朗革命衛隊曾隸屬霍拉姆。

新省長曾於敘利亞被俘虜

霍拉姆2013年在敘利亞內戰曾遭叛軍部隊俘虜，他被摑後繼續演說，稱自己被俘時每天被敵人鞭打最少10次和痛打，又遭槍指頭，「他(施襲男子)就像那些敵人，但我原諒他」。另一男子在台上大叫「偽善者去死」，此口號一向用來斥責流亡反對派組織和譴責伊斯蘭革命的人。雖然霍拉姆說不認識施襲男子，但國營IRNA通訊社稱，那男子是伊朗革命衛隊「阿舒拉軍團」成員，而霍拉姆看管該軍團，又指施襲者動機出於私人問題，但並無詳述。半官方Fars通訊社則指該男子是不滿妻子由男護士接種新冠疫苗。霍拉姆最近獲伊朗強硬派領導的國會提名出任東阿塞拜疆省長，被指屬親伊朗最高精神領袖哈梅內伊一派。

伊朗省長就職演說突遭男子掌摑 傳施襲者不滿妻子由男護士接種疫苗 (有片)