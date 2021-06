似足籤文|金與正超玄八字真言贈美國 「夢境不宜 圓夢倒好」

北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正周二發表講話,回應近日美國對北韓的言論。金與正在講話中引用了一句當地俗語獻給美國,教人反覆思量。

根據北韓官媒朝中社的中文翻譯,該俗語為︰「夢境不宜,圓夢倒好」。事緣金正恩日前在勞動黨第八屆中央委員會第三次會議上,表示北韓對美國有對話、對抗這「兩手準備」,其後美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)接受美媒訪問時,指金正恩的說法是「有趣訊號」(interesting signal),並說華府正等待來自平壤的直接溝通,以展開朝鮮半島無核化談判。

對於沙利文的言論,金與正周二表示︰「我已經聽到了一則新聞,說美國白宮國家安全事務助理表態這次我們黨中央委員會全會對美立場是一個『有趣的信號』……朝鮮有一句俗話說:夢境不宜,圓夢倒好。看來,美國借圓夢聊以自慰。抱錯的期待,將會使自己大失所望」,意指美國想跟平壤對話,是一廂情願。

南韓傳媒譯作︰解夢比做夢好

如根據朝中社的英文版,「夢境不宜,圓夢倒好」的英文翻譯為「In a dream, what counts most is to read it, not to have it.」;南韓聯合通訊社的中文稿則把金與正的「八字真言」,譯為「解夢比做夢好」,指金與正認為「美方好像朝著自我安慰的方向,理解朝方的對美立場」,注定失望。