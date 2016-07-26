住宅租金指數連升7個月 分析料樓市全年仍升近一成

差估署昨公布最新數據，9月的樓價指數持續對上一個月跌勢，按月跌0.4%至396.3；租金指數則相反，已連升7個月至183.8，與今年初比較已升4.49%，惟按月升幅收窄至0.88%。

按不同面積單位、成交宗數多於20宗為前提比較，九龍區面積小於431方呎的上車租盤升幅最高，租金按月升4.75%，新界區同類單的租金升幅最低，僅2.56%；而港島區上車租盤的呎租最高，平均呎租約43元，是所有類型單位之冠。

中原地產住宅部總裁陳永傑分析指，樓市基於中央調控而回調，變幅不足1%「都叫健康」，料會於今月止跌，並於下月及12月再度回升，「整體樓市全年可以升9%」。

他指出，租金升同時失業率跌，反映經濟「大病初愈」，對後市感到樂觀，並稱租金回報高，認為現時細價租盤較受歡迎，月租3萬元以上的貴價盤「可以追落後」。

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