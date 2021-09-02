住房不炒 豪宅價砍逾五成 廣州出台二手樓參考價表

國家主席習近平近年明言「房子是用來住的，不是用來炒的」，內地打擊炒樓措施繼限購、限貸、限售及新盤限價等之後，近期瞄準「虛火」甚高的二手樓價。深圳、上海等地今年2月起陸續出台「二手樓參考價格」並初見成效，廣州市住房和城鄉建設局亦在周二發布《關於建立二手住房交易參考價格發布機制的通知》，將首批96個成交活躍二手樓盤，每平方米參考價格都定於10萬元(人民幣，下同)以下，當中包括叫價高達每平方米19.2萬元的知名豪宅、天河區珠江新城內的「中海花城灣」(圖)。



根據《通知》，首批被調控二手樓盤的交易參考價格，是由廣州市住房政策研究中心在過去一年二手樓網簽(房屋管理局網上交易系統)成交價格基礎上，綜合考慮評估價格、周邊新盤成交價格等因素來釐定。內地傳媒報道，參考價格最高的是天河區豪宅「保利心語花園」，每平方米96,957元，但有地產平台顯示，該屋苑放盤的平均價格已去到每平方米平15.38萬元。



首批全低於每平方米10萬元

參考價格第二高的是中海花城灣，為每平方米92,641元。有地產平台顯示，該屋苑上月20至26日的放盤均價高達每平方米19.2萬元，而7月的均價是每平方米約17.5萬元。至於去年交易十分活躍的海珠區「珠江帝景」，目前放盤均價約為每平方米10萬元，但參考價格只得每平方米54,593元。報道提到，相對廣州的「腰斬」，深圳的二手樓交易參考價格，只比放盤價格「砍價」30%。



指導價格機制被視為調控殺手鐧

報道表示，自深圳2月出台二手樓交易參考價格後，上海、西安、成都、寧波、三亞、東莞、無錫等地陸續推出相關措施，且此後當地二手樓市都普遍降溫。報道認為，二手樓指導價格機制已成趨勢，更已被視為「調控大殺器」。

報道又對廣州今次「大手劈價」指出，廣州二手樓價今年持續上漲。國家統計局數據顯示，7月廣州二手樓銷售價格較前月上漲0.6%、較去年同期漲12.2%，漲幅居全國首位。廣州中原研究發展部的監測數據則顯示，上半年廣州二手樓整體交投活躍，成交量按年增長57.2%，共成交75,212宗。

報道引述業內人士稱，廣州已對新盤限價，但二手樓價依然堅挺，新樓和二手樓差價明顯，市場看漲預期強烈，故抑制二手樓價勢在必行，而隨著二手樓交易參考價格發布，廣州二手樓市或將量價齊跌，樓宇按揭亦會以此作參考。