何君堯擺街站被刺 31歲男認傷人等兩罪

建制派立法會議員何君堯前年在屯門擺街站期間，被一名佯裝獻花的男子用刀刺傷，在胸口造成約2厘米傷口。涉事男子被控企圖謀殺等罪，今日於高等法院提堂，在控辯雙方經認罪協商後，男子改認有意圖傷人、傷人兩罪，而企圖謀殺罪則存檔法庭。法官杜麗冰批准控方申請押後判刑，待索取何君堯的創傷報告，案件押後至9月27日判刑，期間被告須還押。

31歲被告董栢輝報稱無業，被控企圖謀殺罪，指他於2019年11月6日，在屯門啟豐花園與海翠花園之間的行人路，企圖謀殺何君堯，另被控有意圖傷人作為交替控罪，指他於同日同地，非法及惡意傷害何君堯。另外，被告被控傷人罪，指他於同日同地，非法及惡意傷害男子張英才。

訛稱何支持者要求合照

案情指，於2019年11月6日，何君堯在屯門碼頭輕鐵站對開就區議會選舉擺街站，早上8時許被告手持一束花，上前向何表示是其支持者，並要求合照。何答應後，被告突然取出一把長39厘米、刀鋒20厘米的刀，並刺向何的胸部，何身旁的保鑣張英才上前阻止同受傷。被告當場遭制伏並被捕。

控方於庭上播放片段，顯示被告被制伏後曾高呼「今日嚟咗就無諗過有命走」，以及「何君堯721襲擊係你做嘅」、「何君堯你應該死」，並斥何不配成為議員。

相關新聞：七一刺警｜警拘4港大生涉宣揚恐怖主義 指讚揚美化施襲者