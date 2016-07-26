何君堯斥縱容612基金「打劫」兩年 許正宇：鬧死我冇用嘅

警方國安處早前證實正調查擬停運的612人道支援基金，多名建制派議員在立法會關注調查進度，當中何君堯明言不滿政府沒有執法，更形容基金已經「打劫咗兩年」，促請當局提供調查時間表。財經事務及庫務局長許正宇則指，警方國安處正就612基金進行調查，故不宜多作評論，並強調案件牽涉較多層面，不能貿然提供時間表，直言「鬧死我都冇用」。

葛珮帆質疑612基金解散前眾籌「掠水」

民建聯葛珮帆提出口頭質詢，質疑612基金及真普選聯盟是否有違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及其他法例。她提到，612基金打算10月解散，但9月再辦籌款，質疑當局是否會縱容基金「最後掠水」。

許正宇回應指，警方國安處正就基金涉嫌違反國安法及其他法例進行調查，不宜多作評論，但強調「個別自稱基金」的籌款行為「蠱惑人心」，為反修例案件被告眾籌，或令市民感到犯罪成本低，變相鼓勵以身試法，形容有關行為可恥。他又提到，612基金沒有按《社團條例》申請註冊或申請豁免註冊，亦非《公司條例》下的註冊公司或根據《職工會條例》登記的職工會。

何君堯：要做你唔做

多名議員不滿政府未有及早調查612基金，其中何君堯更直斥當局「要睇你唔睇，要做你唔做」，容許基金「打劫咗兩年」，至今才開始調查。他批評，許正宇作為財庫局長，應該「唔使問阿貴」，絕對有責任就基金眾籌是否違法作出調查。

許正宇：貿然提供時間表是不負責任

許正宇重申，自己沒有推卸責任，但由於案件仍在調查中，實在不宜多作評論，反問何君堯作為律師應該非常清楚相關原則。許強調，調查612基金茲事體大，牽涉的層面較多，認為若貿然因何君堯的數句說話，而拋出一個空泛的時間表是不負責任。他重申，自己「唔怕鬧」，但認為「鬧走我、鬧死我冇用嘅」，問題仍然存在，望議員理解。

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