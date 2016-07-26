何詩蓓破亞洲紀錄奪銀 今日繼續集氣撐港隊!!! 09:53 100米自爭入決賽

香港首位晉身奧運游泳決賽的「女飛魚」何詩蓓(Siobhan Haughey)，在全城集氣支持下，以破亞洲紀錄的佳績，勇奪女子200米自由泳銀牌，再創歷史。何詩蓓對自己終於奪得奧運獎牌，表現興奮，但不忘鼓勵泳壇後輩，「要繼續努力訓練，因為之後就到你哋啦，只要努力都可以有成績。」何詩蓓在另一強項、女子100米自由泳預賽，亦以破亞洲紀錄姿態勇闖今早的準決賽，有機會再搶獎牌。另一方面，港隊羽毛球混雙組合鄧俊文與謝影雪，亦歷史性殺入4強，今早將火拼世界冠軍、中國的鄭思維、黃雅瓊，爭奪決賽席位。港隊續創佳績，全城繼續集氣力撐香港運動員！



香港混血「女飛魚」何詩蓓力壓一眾美國及中國泳手，以1分53秒92，破亞洲紀錄時間，在女子200米自由泳贏得銀牌，為香港取得首面奧運游泳獎牌，同時是繼「香港劍神」張家朗的花劍金牌後，港隊今屆奧運第二面獎牌。

一向笑容甜美的何詩蓓，賽後見記者時雖戴上口罩及帶點喘氣，但仍難掩興奮之情，「最想多謝香港、美國教練及屋企人……自己5年前里約奧運游到準決賽，2017年在世錦賽第五，2019年世錦賽第四，次次都和獎牌(距離)差好小，依家終於得，真的好開心。」何詩蓓又特別感謝父母一直支持，「無佢哋唔會有今日嘅成就！」何詩蓓又稱，希望她和張家朗的成績，可以鼓勵其他香港運動員繼續努力。她又指，今次游出賽前部署，她預計主要對手會於最後50米爆發，所以她一開始便帶出。

說回該場200米自決賽，何詩蓓在第5線道出賽，在首50米後，她便漸漸領前，直至最後50米，澳洲泳手迪瑪絲發力，逐步追平何詩蓓，至離終點20米，迪瑪絲明顯超前，最終以1分53秒50完成，並打破保持了9年的奧運紀錄，比何詩蓓快0.42秒；加拿大泳手奧歷絲克獲銅牌，中國的楊浚瑄得第四。取得銀牌的何詩蓓將獲250萬港元奧運獎金。



100自再破亞洲紀錄晉準決賽

作為港泳隊主力，何詩蓓早上奪銀後，原本分別於當晚6時15分出戰其另一強項100米自由泳預賽，及7時半的4×200米自由泳接力預賽。不過，港隊昨午宣布放棄由歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧及何詩蓓出戰的4×200米自由泳接力預賽，港隊游泳總教練陳劍虹解釋，經與運動員及教練團商討後，為讓何詩蓓保留實力，全力及專注應付100米自，力爭獎牌，決定放棄接力賽。

何詩蓓其後亦不負眾望，在女子100米自預賽，以破亞洲紀錄的52秒7，獲分組的第2名、總成績第二打入今早舉行的準決賽，而同組的澳洲泳手麥姬安(Emma McKeon)則以破奧運紀錄的52秒13、分組及總成績第一名晉級。中國泳手楊浚瑄亦取得晉級資格。準決賽分兩組，何詩蓓獲編第1組、第4線道，於今早9時53分舉行。

(奧運新聞詳見A4、A8、A22)

小美人魚志願做兒童心理學家

“代表香港參賽很自豪！”

現年23歲的何詩蓓，父親是愛爾蘭人、母親是香港人，她亦是前愛爾蘭總理查爾斯豪伊(Charles Haughey)的姪孫女，同時為另一前總理史恩利馬斯的曾外甥孫。何詩蓓的姓名緣於父親姓氏「Haughey」首個發音近「何」，名字「詩蓓」則取自「Siobhan Bernadette」開首的發音。何詩蓓與比她大兩年的姊姊何雅舒，從小已一起練水。

何詩蓓6歲起接受正式泳隊訓練，她10歲時首次代表香港出賽，自此不斷改寫香港學界紀錄。2013年、16歲的何詩蓓，贏得世青錦標賽100米自金牌，是香港歷來首位世青賽冠軍，其後兩度當選「香港傑出青少年運動員」。其混血甜美樣貌加上超凡泳術，被外界譽為「小美人魚」、「香港小飛魚」。

何詩蓓穿上港隊戰衣出征，歷來贏取多面獎牌，其中在2013年東亞運取得2銀5銅。2016年在里約奧運成為香港首位打入奧運游泳準決賽的泳手，在200米自得第13名；一年後的世大運動會，在100米及200米自贏得金牌，可惜因傷無法出戰2018年雅加達亞運。何詩蓓於2019年狀態繼續提升，其後於200米自以1分52.01打破日本名將池江璃花子的亞洲紀錄，同年被評為「年度亞洲最佳女泳手」。今年5月何一口氣在50米、100米及200米自達到A標，令她成為奧運爭牌分子。



DSE 35分 赴美讀心理學

何詩蓓年幼時就讀聖保祿小學及中學，中學文憑試(DSE)考獲35分佳績，中文亦考獲4級。她2016年赴美國升讀密歇根大學，主修心理學，並在前年5月畢業，希望退疫後成為兒童心理學家。何又透露，每年回愛爾蘭都會受到當地泳隊邀請，希望她代表愛爾蘭出賽，但她都斷言拒絕，全因「香港是我出生和成長的地方，我覺得自己與香港有很強的連繫，所以選擇了香港，我很自豪可以代表香港參賽！」

是日焦點賽事

‧羽毛球(09:35)—混雙半準決賽(鄧俊文、謝影雪對鄭思維、黃雅瓊)

‧游泳(09:53)—女子100米自由泳準決賽(何詩蓓)—男子100米自由泳決賽

—混合4x100米混合泳接力初賽

‧賽艇(11:00)—女子單人雙槳(洪詠甄)

‧女排(15:25)—中國對俄羅斯奧委會‧體操(18:50)—女子個人全能決賽