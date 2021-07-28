何詩蓓200自摘銀創港泳史 市民：商場恍如現場震憾夠激昂

港隊泳將何詩蓓(Siobhan Haughey)奪香港首面游泳奧運獎牌！何昨於女子200米自由泳決賽，以1分53.92秒佳績奪得銀牌，打破亞洲紀錄，以及為港在東京奧運奪第二面獎牌，創下港隊歷屆奧運佳績。有直播賽事的商場東港城，近百名市民一早霸佔靚位，分布2層欣賞賽事，高舉「支持運動員」紙牌，吶喊助威，大叫「香港加油」。雖然何以0.42秒之差屈居亞軍，但不少市民認為港隊已經超額完成，更大讚何是香港人之光。



對於冠軍的澳洲泳手蒂蜜絲(Ariarne Titmus)以1分53秒50完成，打破保持了9年的奧運紀錄。有市民認為何雖敗猶榮，何能夠破歷史晉身奧運游泳決賽已經「超班」。現場有家長帶小朋友途經商場時，亦停下腳步欣賞賽事。劉女士指，4歲兒子剛剛學習游泳，希望讓兒子多了解運動員精神，另外又指近兩年社會氣氛差，望見有香港運動員奪獎「我都好耐未試過咁高興！」。至於市民Paul偕朋友劉先生9時許就到商場，準備緊貼當日港隊比賽，指商場氣氛總好過家中，「多啲人熱鬧啲，似身歷其境。」他們又指「香港運動員真係好勁，希望政府加多啲資源、津貼等支持運動員。」