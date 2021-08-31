何韻詩個唱遭拒租場 馬逢國：只能自己想辦法解決

歌手何韻詩原定下周在香港藝術中心壽臣劇院舉行演唱會，但藝術中心以危害公眾秩序及安全的條款拒絕租場。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國表示，不知道場地管理者有甚麼考慮，亦不清楚演唱會具體演出內容，故難以評論有關決定是否適當，或創作自由有否受影響，不過相信場地管理者有經審慎考慮才作出決定。他又說，任何一個演出者都不希望場地管理者臨時取消預訂，形容此次為「不平常決定」，相信對創作團隊及演出者有影響，他們只能自己想辦法去解決，討論應該如何應對。

稱何韻詩是否因政見被打壓見仁見智

馬逢國續指，過去兩年因為「黑暴」、疫情而被延遲或取消的演出數以百計，每一個場地管理者都面對過這種情況，又說何韻詩是否因政見而被打壓是見仁見智，但表面上看不到任何涉及審查的問題。

被問及何韻詩是否日後再難以找到演出場地，尤其是政府場地，馬逢國則表示無辦法回答，又指香港有很多演出場地，每個場地有不同政策及考慮，無人可以幫忙，他稱暫時無人向他尋求協助，他亦不知可以如何提供協助。

相關新聞：

香港藝術中心拒租場 何韻詩取消實體演唱會改網上直播：要是還可繼續唱，我們谷底照開張

何韻詩取消壽臣劇院演唱會 網民：唔退票網上搞可任開價