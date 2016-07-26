來勢洶洶 佔秘魯逾80%確診恐勁過Delta Lambda變種削科興疫苗效用

在印度引起新冠肺炎疫情大爆發的變種病毒Delta傳染力驚人，但在秘魯首先發現、於世衛(WHO)關注變種病毒中排第七的Lambda病毒，近日引起外界擔心它有可能較Delta更具傳染力。目前在秘魯超過80%的確診屬於Lambda，病毒也殺入英國，馬來西亞衛生部則指過去4周逾30個國家發現Lambda個案。智利一項有關中國製科興疫苗的研究則顯示，Lambda可「避開」該疫苗產生的抗體。



秘魯大學Cayetano Heredia University分子生物學專家Pablo Tsukayama指，Lambda最先在去年12月受到當地醫生注意，當時200宗個案中只有一宗屬該變種病毒，但到今年3月，在首都利馬佔了半數個案，現在則約80%，「這顯示其傳染力較其他變種病毒為高」。WHO則指，5月和上月秘魯的新確診中，Lambda佔82%。鄰國智利也不能倖免，Lambda佔新症三分一，並蔓延至阿根廷、哥倫比亞、墨西哥和巴西等拉美國家。但科學家稱暫無證據顯示，Lambda較其他變種病毒更「兇惡」。



Lambda突變不尋常

科學家也關注目前疫苗對此變種病毒是否有效，智利大學研究了Lambda對注射兩劑科興疫苗的員工有甚麼影響。結果顯示Lambda較分別在巴西和英國發現的Gamma和Alpha變種病毒，更具傳染性，更有能力「避開」新冠疫苗產生的抗體。該研究指出，「數據首次顯示Lambda的刺突蛋白突變增加其傳染力，並避過科興滅活疫苗產生的中和抗體」。英國基因專家指出，Lambda出現不尋常突變，其刺突蛋白的7個突變有獨特的模式，而新冠病毒是透過刺突蛋白感染人類細胞。英國當局上月表示，當地在2月23日至6月7日發現6宗Lambda確診，當中5人曾到過海外。



打第二劑輝瑞3日後亡 美13歲青年心臟脹大

另外，美國密歇根州13歲少年Jacob Clynick(圓圖)，上月13日在接種第二劑輝瑞新冠肺炎疫苗後3日，在睡夢中死亡。據報他無長期病，注射第二針後有疲倦及發燒等常見的針後反應，初步驗屍結果指其心臟有脹大情況。美國疾控中心正調查事件。