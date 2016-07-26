來勢洶洶 莆田疫情急速擴散 福建廈門12確診

福建新冠肺炎Delta本土疫情急速擴散，前日再多22確診、13無症狀感染，新增患者仍主要來自莆田市及泉州市，但有1人來自廈門，是當地首名確診者，且是莆田確診者的密切接觸者。廈門迅速展開隔離及檢測工作，昨日再發現10人確診，全部與該名確診者有關。廈門大學附屬第一醫院則在例行檢測中發現一名外判物流人員確診，感染源未明。

福建今波疫情自上周五在莆田仙游縣楓亭鎮鋪頭小學開始爆發，並透過楓亭鎮一間鞋廠傳至泉州，還因人員流動而擴散至廈門。截至前日，福建全省增至43確診、32無症狀感染，其中廈門首宗個案，是當地前日篩查來自楓亭鎮等疫情中、高風險地區人士時發現。該名患者於廈門同安區一間工藝品工場從事管理工作，涉事工場的工人和職員迅即被集中隔離及檢測，其中10人昨日確診。



至於確診的醫院外判物流人員，其本月3日、5日及9日的檢測結果均為陰性，12日卻呈陽性。涉事醫院昨起暫停門診及急症服務，關門消毒；全院1萬多人連夜檢測，均為陰性，434份環境樣本檢測結果亦為陰性。廈門已將確診患者居住區域封閉管理，所有人非必要不得離開；患者活動區域則封控管理，區內居民只能進不能出。



多地籲中秋國慶減少流動

有內地傳媒指，福建短短3日就有三地最少86人感染，遠超近期南京機場爆疫首3日的41人，規模僅次於武漢疫情。對於福建疫情會否擴散得更廣，央視引述消息指，初步計算，上月26日至本月10日從莆田出省人數約為3萬人，衛生部門已第一時間向各省份發出協查涵，要求全國各地立即篩查。此外，中秋及國慶假期將至，福建、黑龍江及內蒙古等地政府都建議民眾「就地過節」，減少人員流動。