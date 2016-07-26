Am730
Am730
Am730
Am730
News
來勢洶洶 莆田疫情急速擴散 福建廈門12確診
6 小時前
#Hashtags
新冠肺炎福建莆田廈門Delta變種病毒
來勢洶洶 莆田疫情急速擴散 福建廈門12確診

福建新冠肺炎Delta本土疫情急速擴散，前日再多22確診、13無症狀感染，新增患者仍主要來自莆田市及泉州市，但有1人來自廈門，是當地首名確診者，且是莆田確診者的密切接觸者。廈門迅速展開隔離及檢測工作，昨日再發現10人確診，全部與該名確診者有關。廈門大學附屬第一醫院則在例行檢測中發現一名外判物流人員確診，感染源未明。

news-images
爆疫的仙游縣全民檢測。(中新社)

福建今波疫情自上周五在莆田仙游縣楓亭鎮鋪頭小學開始爆發，並透過楓亭鎮一間鞋廠傳至泉州，還因人員流動而擴散至廈門。截至前日，福建全省增至43確診、32無症狀感染，其中廈門首宗個案，是當地前日篩查來自楓亭鎮等疫情中、高風險地區人士時發現。該名患者於廈門同安區一間工藝品工場從事管理工作，涉事工場的工人和職員迅即被集中隔離及檢測，其中10人昨日確診。


至於確診的醫院外判物流人員，其本月3日、5日及9日的檢測結果均為陰性，12日卻呈陽性。涉事醫院昨起暫停門診及急症服務，關門消毒；全院1萬多人連夜檢測，均為陰性，434份環境樣本檢測結果亦為陰性。廈門已將確診患者居住區域封閉管理，所有人非必要不得離開；患者活動區域則封控管理，區內居民只能進不能出。


多地籲中秋國慶減少流動
有內地傳媒指，福建短短3日就有三地最少86人感染，遠超近期南京機場爆疫首3日的41人，規模僅次於武漢疫情。對於福建疫情會否擴散得更廣，央視引述消息指，初步計算，上月26日至本月10日從莆田出省人數約為3萬人，衛生部門已第一時間向各省份發出協查涵，要求全國各地立即篩查。此外，中秋及國慶假期將至，福建、黑龍江及內蒙古等地政府都建議民眾「就地過節」，減少人員流動。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/來勢洶洶-莆田疫情急速擴散-福建廈門12確診-284631
#Hashtags
新冠肺炎福建莆田廈門Delta變種病毒
Am730

疫苗接種 心肌有問題國泰員工被炒 平機會指或違例

已制定前海新發展規劃方案 深圳市長：更多措施便利港澳居民

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
疫苗接種 心肌有問題國泰員工被炒 平機會指或違例
Am730
Am730
已制定前海新發展規劃方案 深圳市長：更多措施便利港澳居民
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多