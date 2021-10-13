供稱前年十一擬救荃灣中槍學生 理大博士生認非法集結囚12月

前年10月1日荃灣爆發警民衝突，期間中學生曾志健被警員開槍射中，連同旁邊的理大博士生邱宏達雙雙被捕。邱宏達早前承認非法集結罪，今日於區域法院被判囚12個月。

28歲被告邱宏達原被控一項暴動罪，早前與律政司協商後，控方同意透過交替控罪形式，容許被告承認刑責較輕的非法集結。控罪指，被告於前年10月1日，在荃灣海壩街、大河道北和鱟地坊一帶參與非法集結。同案被告曾志健則被控一項暴動、兩項襲警罪，早前因缺席聆訊，遭法庭發出拘捕令。

暫委法官李志豪判刑時提到，當日集結有預謀、暴力，即使警方防線後退，示威者亦未有離開，更反映事件暴力。考慮到被告認罪及背景良好，因此扣減他一年刑期，最終判處他監禁一年。

求情稱心急救傷者

辯方早前求情稱，被告被捕後仍努力完成關於理論電磁學研究的博士學位，期間撰寫的學術論文獲國際權威雜誌刊登；被告求情信亦指出，期盼推動本港科研發展，即使自己未能成為科學家，亦希望其他人代其實現夢想。求情信亦提到，被告承認犯錯，對當時沒有及時離開現場感到懊悔，但重申當日只是心急想拯救傷者。

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