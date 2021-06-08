供過於求 生豬價格跌太急 國家發改委發三級預警

內地因爆發非洲豬瘟而一度暴升的生豬價格，隨著生豬生產持續恢復而一路下跌，養殖戶甚至恐慌性拋售生豬變現。國家發改委周三發布「生豬價格過度下跌三級預警」，提醒養殖戶平穩有序減少生豬出欄量，強調會與相關部門密切關注生豬生產和市場價格走勢，及時收儲生豬，以促進生豬市場平穩運行。



國家發改委指，受近期較肥生豬集中出欄、進口冷凍豬肉增加及季節性需求偏弱等因素影響，上周(6月7至11日)反映生豬生產盈虧情況的全國平均豬糧比價低至5.88：1。另根據國家發改委價格監測中心數據，上周三全國平均生豬出(養殖)場價格低至每公斤17.16元(人民幣，下同)，創近兩年低位，較前周三跌10.06%，是今年以來單周最大跌幅；飼料價格維持每公斤3.35元，豬糧比價低至5.12：1。按上述價格推算，生豬養殖平均每隻將虧損538.01元，是5月26日以來連續第四周預測虧損，且虧損幅度持續擴大。



一級預警將收豬托市

豬糧比價是以國家發改委監測統計的每周生豬出(養殖)場價格，與全國主要批發市場二等粟米平均批發價格相比的數值。根據近年數據，生豬生產盈虧平衡的豬糧比價約為7：1。國家發改委上周三印發的《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》中，將「生豬價格過度下跌預警」按豬糧比價分為三個等級：低於6：1為三級；連續3周處於5：1至6：1為二級；低於5：1為一級。一級時會啟動「臨時儲備收儲」，由政府收生豬「托市」，二級時亦會視情況啟動。