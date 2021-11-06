侯斯頓音樂節人踩人｜警方：有人向其他人拮毒品鴉片針

美國德州侯斯頓(Houston)上周五晚一個音樂節發生人踩人慘劇，釀成8死300人傷，警方正調查事件起因，並透露現場有人向其他人拮鴉片類毒品針，最少收到一名保安人員被拮針並失去意識的報告，暫時未知是否因此引起人群恐慌。音樂節門票售罄，約5萬人入場，觀眾形容當搞手兼演出的饒舌歌手Travis Scott出場時，情況突然失控，「像有5萬人湧到台前，大家互相擠壓，空氣不足」。現場片段可見，Travis Scott未有即時叫停表演，他在台上唱歌，台下有人為躺在地上已無反應的人施心外壓搶救，另有觀眾高叫暫停表演。

最年輕死者14歲 母親送門票慶生日

侯斯頓市長Sylvester Turner昨晚在記者會上稱，兩名死者年齡分別14歲和16歲，另4人分別21歲和23歲，以及1人27歲，餘下一人身份未明。另有最少25人送院，13人仍留醫，當中5人18歲以下。他說：「仍有很多疑問，我們或需要數天、數周，甚至更長時間調查事件起因。」侯斯頓消防首長Sam Peña說，群眾不知甚麼原因湧往台前，導致前面的人被擠壓，「人們開始倒下，失去意識」。他指逾300人在音樂節會場附近設立的臨時醫療站接受治療，其中一名送院者僅10歲，情況危殆，以及部分人送院時心臟停頓。最年輕死者為14歲德州居民John Hilgret，其母親送門票慶祝他生日，料不到成為她最後悔的決定。

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「我發現有人正死去」

觀眾指在Travis Scott開始演出前數分鐘人群開始變得擠擁，當他開始表演時，感到被推壓，見到其他人昏倒和尖叫。22歲的Emily Munguia說，「人群大力擠壓著我，我感到像不能呼吸。我開始大叫求救……我感到很害怕，像就快死去。」她又指見到很多人受傷，昏到、流血和哭泣。另一22歲觀眾Anita Amper說，當Scott走到台前時，「大家變得瘋狂，我發現有人正死去」。她看見一名女孩躺在附近地面，有人為她做心外壓，在真正的急救人員到場前她已失去意識逾20分鐘。一對紐約夫婦成功死裡逃生，Ariel Little聲音顫抖地說，「我胸口感到很痛，來自人們的推壓，真的是壓著我的胸口和肺。」她只記得當時大叫丈夫Shawn，「我要出去！我要出去！」但無人移動，他們以為是說笑，但真的有人正死去。Shawn指他們所處區域很多人，感到驚恐因為「就像在升降機內，而升降機向下跌，你甚麼也做不到」。

女觀眾昏倒幸獲救

任職深切治療部護士的Madeline Eskins當時也在人群中最後還昏倒，幸獲其他人抬起傳送到安全地方，她指現場有螢幕倒數Scott出場的最後30分鐘，令大家精緒高漲，「群眾一個壓一個，向前向後推，然後情況變得愈來愈惡劣」。她形容當時胸口和背部持續被壓著，身側又被迫著，當Scott唱第一首歌時，她望著男友說必須離開，但男友稱無法走出去，她向上望後昏去，依稀記得被人拉過圍欄，最後在椅子上醒來。她醒來後開始協助搶救其他人，「有3人躺在地上接受心外壓，這是我至今見過的最大混亂」，她要教會場醫療人員和自願者使用電擊器，也為數人做心外壓。

「人生最恐怖的一夜」

來自紐約的28歲女觀眾Niaara Goods說，有倒數器顯示Scott出場演出，「他一跳到台前，像上了電般，情況變得失控。一切很突然，肋骨被撞壓，頸項被別人手臂壓著，不能呼吸」。她與朋友混亂中失散各自尋找生路，她情急下咬了一名男子的肩膀叫對方移動，「部分人笑我們這些尖叫逃生的人，因為覺得很滑稽，他們並不知道當中的恐慌」。Goods形容「這是我人生最恐怖的一夜，我真的以為會死拼命逃出來」。

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