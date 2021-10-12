侵入性乙型鏈球菌個案急增可致死 專家：勿徒手揀魚 要食全熟

魚類營養價值高，不少人都喜歡食蒸魚攝取蛋白質和礦物質，但市民處理未熟淡水魚時就要小心！衛生防護中心表示，上月和本月首10日共有79人感染侵入性乙型鏈球菌，當中32人屬於帶ST283菌株的同一爆發群組，有一半人曾處理淡水魚，包括兩名廚師和一名兼職魚販。當局指，ST283亦在荃灣和元朗雞地魚檔驗出，群組有兩人死亡但未能確定是否相關。有傳染病醫生促市民勿徒手揀魚，並必須徹底煮熟海鮮。

衛生防護中心周一公布的資料顯示，在40日內感染侵入性乙型鏈球菌的79人，年齡介乎一個月大至96歲。衛生署昨回覆本報查詢時，指化驗析顯示，當中32宗個案屬於血清三型基因序列型283(ST283)，初步流行病學調查反映他們感染源頭相同，屬群組爆發。他們分別為14男18女，介乎31至87歲，居於不同地區，包括兩名不同食肆的廚師和一名兼職魚販。

十六人曾處理未熟淡水魚

署方指，他們主要病徵包括敗血病、化膿性關節炎、腦膜炎和膿腫/蜂窩組織炎。群組中，有一半人均報稱曾處理鮮活或未熟淡水魚，包括鯇魚、大魚及烏頭，當中部分人處理淡水魚時手部有傷口。群組當中有兩人已離世，但死因未能確定與感染有關，另有10人已出院。

在初步確定有群組爆發後，衛生防護中心隨即派員到街市和魚檔採集樣本，部分個案曾訪街市內的環境和魚樣本，基因排序亦屬ST283，與該32人基因排序吻合，故認為感染或與處理未熟淡水魚時，手部有傷口或食用未熟淡水魚有關。

至於27宗非群組爆發個案，中心認為與醫管局每月錄得的平均數字相若，另有20宗個案基因序列分析結果有待確定。醫管局昨晚回覆就表示，79宗個案中有7人死亡、38人留醫，其餘34人已出院。

有患者感染侵入性乙型鏈球菌前，曾去過荃灣楊屋道街市的魚檔，以及元朗雞地的「雞地佳得香港實業有限公司」。

中心在該兩處抽取多個環境樣本，包括魚塊、盛載魚塊的水、器皿和砧板，當中只有砧板對病毒呈陰性，其餘均呈陽性。衛生署又稱，已通知食環署清潔及消毒楊屋道街市。

病菌入血可破壞不同器官

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨解釋，侵入性乙型鏈球菌一般在產後婦女或初生嬰兒較常見，病菌一旦入血就可以破壞不同器官，嚴重者可導致腦膜炎、敗血症、蜂窩組織炎、帶菌性關節炎等，最嚴重導致死亡。他提醒，今次一連串感染個案值得關注，建議市民應避免徒手揀魚、戴上手套後才處理和接觸海鮮，食用前亦要徹底煮熟。

曾祈殷並警告，手部有傷口、具免疫力問題或有長期病患的市民要小心。不過，他直言並非不買淡水魚就能完全倖免，指魚販隨時會接連觸碰淡水魚和鹹水魚，又或盛載淡水魚的水會濺到裝鹹水魚的盤。

昨日在楊屋道街市，有市民稱因擔心選購海鮮時鎅傷手，故本身已有佩戴手套，但亦有人直言隔著手套難以揀選海鮮，因此仍會徒手選魚。有海鮮檔販稱，多年來未聽聞淡水魚會帶有侵入性乙型鏈球菌，但為衛生原因，一般都會向堅持要觸摸海鮮的顧客提供手套。

食環署指日前已向魚檔發信，提醒要小心處理魚類，並呼籲市民保持手部清潔和適當處理傷口，包括戴手套處理未熟淡水魚或海產、在街市避免皮膚接觸污水，以及應注意食用的淡水魚或海產是否已煮熟。

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