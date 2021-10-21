Am730
Am730
Am730
Am730
News
侵入性乙型鏈球菌｜感染人數增至88人 群組暫未見擴散
29 分前
#Hashtags
侵入性乙型鏈球菌乙型鏈球菌淡水魚街市魚檔
侵入性乙型鏈球菌｜感染人數增至88人 群組暫未見擴散
news-images
侵入性乙型鏈球菌感染人數增至88人，群組暫未見擴散。(資料圖片)

本港爆發侵入性乙型鏈球菌感染，衞生防護中心昨日(21日)晚上公布，截至前日(20日)感染人數進一步增至88人，即10日內增加9宗個案；涉及ST283菌株的群組暫維持32宗。

中心表示，截至本月20日，接獲醫管局通報上月和本月共有88名住院病人感染侵入性乙型鏈球菌。另外，醫管局提供68名患者的樣本以進行基因分析，32宗屬於感染ST283菌株、27宗屬其他血清型或與上述群組基因排序不相同的ST283菌株，餘下9宗分析結果待定。

群組無人曾進食淡水魚生

根據中心最新的流行病學調查，大致與周三(20日)回覆傳媒查詢相同，在32名屬於相同群組的患者中，當中一半人曾接觸過淡水魚，但中心指無人報稱曾進食淡水魚生。

侵入性乙型鏈球菌其他新聞

侵入性乙型鏈球菌個案急增可致死 專家：勿徒手揀魚 要食全熟

侵入性乙型鏈球菌｜醫生拆解有何病徵　專家建議5招揀魚毋須用手

侵入性乙型鏈球菌｜指鯇魚九成九來自內地　業界信本地魚塘無惡菌

新冠肺炎疫情新聞

新冠肺炎｜低座隔離 高座照開 專家憂酒店成播毒漏洞

新冠肺炎｜海洋光譜號「公海遊」急煞　四旬船員打齊科興疑復陽

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/侵入性乙型鏈球菌｜感染人數增至88人-群組暫未見擴散-289773
#Hashtags
侵入性乙型鏈球菌乙型鏈球菌淡水魚街市魚檔
Am730

英女王留院一晚接受檢查 現已出院返回溫莎堡

新冠肺炎｜海洋光譜號「公海遊」急煞　四旬船員打齊科興疑復陽

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
英女王留院一晚接受檢查 現已出院返回溫莎堡
Am730
Am730
新冠肺炎｜海洋光譜號「公海遊」急煞　四旬船員打齊科興疑復陽
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多