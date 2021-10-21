侵入性乙型鏈球菌｜感染人數增至88人 群組暫未見擴散
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侵入性乙型鏈球菌｜感染人數增至88人 群組暫未見擴散
本港爆發侵入性乙型鏈球菌感染，衞生防護中心昨日(21日)晚上公布，截至前日(20日)感染人數進一步增至88人，即10日內增加9宗個案；涉及ST283菌株的群組暫維持32宗。
中心表示，截至本月20日，接獲醫管局通報上月和本月共有88名住院病人感染侵入性乙型鏈球菌。另外，醫管局提供68名患者的樣本以進行基因分析，32宗屬於感染ST283菌株、27宗屬其他血清型或與上述群組基因排序不相同的ST283菌株，餘下9宗分析結果待定。
群組無人曾進食淡水魚生
根據中心最新的流行病學調查，大致與周三(20日)回覆傳媒查詢相同，在32名屬於相同群組的患者中，當中一半人曾接觸過淡水魚，但中心指無人報稱曾進食淡水魚生。
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