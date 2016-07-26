侵入性乙型鏈球菌｜指鯇魚九成九來自內地 業界信本地魚塘無惡菌

本港上月起錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，更有7人死亡，其中32人屬於帶ST283菌株的同一爆發群組，部分人曾接觸淡水魚，當中包括鯇魚，惹來本港養魚場衛生安全的關注。有業界人士表示，現時超過九成九的鯇魚是來自內地，相信本地魚塘無乙型鏈球菌。

郭誌有：本地主要養烏頭

新界養魚協進會名譽會長郭誌有表示，現時本港市場上的鯇魚，主要來自內地，鯇魚在香港只佔零點幾個百分比，九成九鯇魚都來自國內，本地很少人養淡水魚，即使養淡水魚亦是自己吃，本地主要養烏頭，佔市場三成。

郭誌有續指，有信心新界魚塘絕對無乙型鏈球菌問題，因為全新界魚塘是用天然水，自己的魚塘亦是每隔兩年便會放乾魚塘內的水，讓陽光曬到魚塘底部殺菌。他說，乙型鏈球菌群組爆發後，淡水魚銷量大受影響，希望政府盡快公布有關的乙型鏈球菌詳細調查結果。

相關新聞：