侵入性乙型鏈球菌｜過去一周多4宗個案 感染群組增至49人

本港早前爆發侵入性乙型鏈球菌感染，衞生防護中心昨日(28日)深夜公布，感染人數進一步增至92人，較一周前增加4宗個案；涉及ST283菌株的群組增加17人，至49人。

中心表示，現時經醫管局通報並證實感染侵入性乙型鏈球菌的92名患者中，衞生署公共衞生化驗服務處已完成當中87人的樣本化驗分析，確定有49宗屬於感染ST283菌株的群組爆發，涉及23男26女，年齡介乎31至90歲，居於不同地區，其中32人曾處理未經烹煮的魚。群組中三人為食肆廚房員工、一人為兼職魚販、一人為淡水魚批發市場員工。根據醫管局資料，該群組已有五人離世，但死因尚在確定，另有22人已出院。

籲切勿生食淡水魚

衞生署公共衞生化驗服務處正為早前於本地淡水魚批發市場採集的魚樣本進行基因排序，以確認是否與群組爆發有關。中心再次提醒市民不應進食未經烹煮的淡水魚和水產，亦要小心處理未經烹煮的淡水魚和水產，避免接觸傷口。

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