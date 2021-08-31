侵入性乙型鏈球菌｜醫生拆解有何病徵 專家建議5招揀魚毋須用手

本地出現侵入性乙型鏈球菌爆發群組，上月和本月首10日錄得79人感染，更有7人死亡；當中32人屬於帶ST283菌株的同一爆發群組，有一半人曾處理淡水魚，但到底侵入性乙型鏈球菌何方神聖？有醫生提醒，今次爆發的ST283菌株致病性較高，即使是後生仔女同有機會發病，例如出現發燒等，若曾接觸淡水魚後有類似徵狀，謹記今早求醫。另外有揀魚專家教路，挑選新鮮靚魚毋須「落手」，只須記得5招便可。

侵入性乙型鏈球菌｜有何病徵？

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜於港台節目拆解何謂侵入性乙型鏈球菌，一般而言，該種細菌只會令孕婦、初生嬰兒、體弱多病或年長的人士發病，但今次涉及的ST283菌株致病性較高、「冇咁揀擇」，即使年輕力壯亦會感染發病。他指，嚴重的會出現敗血症、骨骼關節受損、關節炎、腦膜炎等，而且影響範圍廣泛，還可損害心臟、肺部和皮膚，呼籲市民切勿掉以輕心。

侵入性乙型鏈球菌｜可人傳人？

林緯遜提到，不排除細菌能透過人與人接觸傳播，但機會較微，而分析今次感染鏈，雖然爆發群組中只有一半人曾接觸淡水魚，但相信淡水魚仍是主要播毒媒介，透過接觸傷口或進食未熟透的魚類造成傳染。他重申，市民必須養成良好習慣，勿徒手揀魚，以及謹記徹底煮熟才進食，而且千萬別吃「淡水魚生」。

侵入性乙型鏈球菌｜5招肉眼揀魚方法

香港海鮮業聯合總會主席李彩華於同一節目表示，業界以往會徒手處理鮮魚，但容易令手部受傷，更有同行「對手啲肉爛曬」，故現時大多都會戴好手套工作。他強烈呼籲市民切勿接觸鮮魚，更分享以下5招肉眼揀魚方法，

1. 淡水魚絕大部分都新鮮

由於淡水魚容易變臭，因此市民在魚販看到的淡水魚基本上都是新鮮，「通常劏兩條就賣兩條」，所以不用擔心購買劣貨；但烏頭因處理困難，通常都是冰鮮。

2. 鹹水魚點揀？

魚販出售鹹水魚會分為兩類，單看價錢就能分別：魚鱗掉落、有傷口的都是較便宜，而較靚的自然會賣貴些，因此市民若希望吃好些，無可避免要花多少少錢。

3. 新鮮魚有光澤

新鮮魚表面較亮麗、有光澤，即使是黑色的魚類亦不難察覺。

4. 新鮮魚較硬身

市民可要求魚販拿起魚，若魚身較堅挺、有彈性便屬於新鮮；若發現魚尾柔軟便代表已宰割多時。

5. 魚眼突出

觀察魚眼都可辨別新鮮魚類，若魚已擺放多時，魚眼會開始凹入、缺乏光澤。

另外，部分魚販會提供毛巾抹手，李彩華提醒千萬切勿使用，「都唔知幾多人用過，肯定汙糟過條魚」；若市民堅持要觸摸過魚類才購買，他建議可向魚販索取膠袋，隔著膠袋觸摸，避免感染細菌。

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