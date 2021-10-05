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俄官媒斥露腿舔脷賣弄性感 女主持被指色誘普京
54 分前
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美人計普京色誘挑逗
俄官媒斥露腿舔脷賣弄性感 女主持被指色誘普京
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女主持翹腳露腿指向普京，被俄官媒斥企圖令普京分心。 (互聯網)

美國CNBC的中東主持Hadley Gamble上周三在莫斯科一個論壇上訪問俄羅斯總統普京，問對方是否以能源作為武器脅迫歐洲。普京斥對方不聽他說話，指她太過靚女不懂他說甚麼，向台下觀眾說：「美女、靚女，我向她說一件事，她立即向我說相反的，像聽不到我說甚麼。」普京又轟對方誤導俄羅斯不向歐洲輸送天然氣，事實卻是相反，俄國增加輸氣。西方傳媒就指普京的說話有性別歧視之嫌，俄羅斯國營電視台則炮轟是Gamble企圖色誘普京，令他在訪問中分心，指她露出擦油擦到閃令令的雙腿，並火力全開利用她的身體語言挑逗普京，如頭髮蓬亂、不時撥頭髮和雙眼放電，又舔脷。

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放生電
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舔脷

俄國營電視台的節目將焦點放在Gamble翹高右腿指向普京，請來的俄羅斯專家指，用腳指向某人在「挑逗指南」中被視為是要引起對方注意。節目主持最後指，普京並無受影響，Gamble色誘失敗。俄官媒和普京的言論在網上招來抨擊，有指俄官媒感憤怒的其實是Gamble的提問，非其衣著或雙腿；又指俄人虛偽，他們曾批評美國外交官Victoria Nuland穿西褲而不穿裙不尊重俄羅斯。有網民認為Gamble確實是用了「美色」，但她成功令普京回答問題。

俄官媒斥露腿舔脷賣弄性感 女主持被指色誘普京

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/俄官媒斥露腿舔脷賣弄性感-女主持被指色誘普京-289385
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