俄羅斯勒索軟件集團網站突然無法運作

兩個與俄羅斯勒索軟件集團有連繫的網站與博客突然無法運作，暫時未知原因。據報兩個集團分別是勒索軟體公司Kaseya及「殖民管道」(Colonial Pipeline)的駭客組織。

英國廣播公司(BBC)報道，有監察團隊在周二分別無法瀏覽由該個俄羅斯黑客集團REvil營運、用作支付贖金的網站，以及一個有關連博客。

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該個俄羅斯黑客集團被指涉嫌勒索美國燃油運輸管道營運商殖民管道、全球最大肉類加工公司JBS等的電腦系統等，事件觸發美俄之間的外交摩擦。美國總統拜登與俄羅斯總統普京上星期在通電話時，要求俄方採取行動打擊在俄羅斯運作的勒索軟件集團。暫時未有官員回應事件。

Kaseya月初遭黑客攻擊勒索5.4億港元

勒索軟件組織 DarkSide於5月攻擊美國最大燃油運輸管道營運商「殖民管道」輸油系統，營運商關閉輸油管道6天，最終向黑客支付440萬美元贖金。

上星期，美國一間軟件供應商Kaseya遭黑客勒索攻擊，估計全球各地有800至1,500家商業公司和機構受到影響。黑客要求Kaseya支付7,000萬美元，折合約5.4億港元贖金，行政總裁沃科拉(Fred Voccola)指，不會回答「是」、「不是」或「可能」。