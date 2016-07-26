俄羅斯國家杜馬選舉展開 邀近250國際觀察員監票

俄羅斯5年一度的國家杜馬(下議院)選舉開始投票。

遠東地區票站當地周五早上開始，陸續有選民來投票，時差關係，首都莫斯科的票站將在本港時間今天下午開放。

今次投票為期3天，改選下議院全部450個議席，當中一半由政黨名單競逐，另一半實行單議席單票制，由獨立或較小政黨候選人爭奪。選舉焦點是執政統一俄羅斯黨能不能保住三分二多數優勢，達至修憲門檻，預料流失的數十席將落入第二大的「俄羅斯共產黨」。

較早前總統普京發放影片，指出杜馬選舉是最重大的事件，所有人都希望有威望的、能夠履行承諾的活躍人士進入議會，呼籲選民踴躍投票，不過以納瓦爾尼為首的反對派推出應用程式，號召選民參與配票策略，選出統一俄羅斯黨以外，勝算最高的候選人以削弱統一俄羅斯黨的議席優勢。

會向監票觀察員及傳媒公開CCTV片段

反對派領袖納瓦爾尼成立的基金會被定性為極端組織，不得參與選舉。納瓦爾尼早前構思了一個應用程式，支持者輸入地址後，系統會按照所屬地區各在野候選人的支持度，推薦投票策略。選前民調顯示，這個配票戰術有望將俄羅斯共產黨的得票率，由上屆13%推高到近20%，但由於執政黨仍然佔顯著優勢，預料改變國會形勢的機會非常渺茫。

統一俄羅斯以執政黨的身分在2016年國家杜馬選舉贏得54.2%得票，共343席。但該屆選舉爆出逾2,000宗舞弊投訴，今屆俄羅斯將邀請來自55個國家，近250名國際觀察員監票，亦會向觀察員及傳媒公開閉路電視片段。

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