保安局斥壹傳媒惡意抹黑國安法 指將清盤歸咎執法是轉移責任

壹傳媒董事會成員周日(5日) 集體辭任，同時發聲明指保安局引用《國安法》凍結集團銀行賬戶，導致公司被迫清盤。保安局晚上發聲明，批評壹傳媒將公司清盤歸咎執法行動，是轉移責任和惡意抹黑國安法，對誤導言論表示遺憾。

保安局在聲明澄清，只凍結了《蘋果日報》出版業務和網上業務有關的三間附屬公司於本地銀行帳戶內約1,800萬元財產。而壹傳媒的5月公告曾經指，截至3月底仍有5.2億元流動資金，及後披露公司於4月提前向黎智英及主要股東償還1.5億元貸款。保安局認為，並不存在執法行動導致壹傳媒缺乏資金繼續營運、而被迫清盤的情況。



保安局又提及，根據壹傳媒過往年報，有關貸款應該尚有相當長的時間才到期，令人不禁懷疑該筆還款是否有意圖欺騙公司債權人，而財政司長陳茂波早前宣布根據《公司條例》委任審查員調查壹傳媒有限公司的事務時，亦提及有關情況。