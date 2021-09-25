保安局研23條立法 鄧炳強：須防範間諜行為

保安局正研究為《基本法》23條立法，局長鄧炳強稱，當年的立法建議不足以應對近年情況，認為有需要修補法律空隙或灰色地帶回應過去兩年的社會事件，特別是關於處理間諜的問題。他又稱正研究修改《社團條例》，方向包括加入更多類似《港區國安法》的實施細則。

指反修例示威組織性屬國家級

鄧炳強在一個電視節目形容，現時是《基本法》23條立法的最適當時機。他指立法是要填補《港區國安法》未能涵蓋的地方，包括在反修例期間都有的間諜行為。鄧炳強表示，2003年的草案未有對間諜行為著墨太多，但在反修例風波中，有人免費向示威者提供頭盔、港鐵單程票和衣物等物資，形容「有很多一些國家級組織行為存在」，有需要立法應對。

鄧炳強：已拘控「大老虎」

鄧炳強又指，過去一年，執法部門在《港區國安法》下，已拘控「大老虎」，社會變得相對平靜，但仍不能掉以輕心，指過去兩年本港已孕育本土恐怖主義，加上美國仍利用香港企圖牽制國家發展，當局有需要防範，會研究如何修改《社團條例》，包括研究加入更多類似港區國安法的實施細則。

紀念六四是否違法須視乎意圖

被問到若支聯會被裁定違反《香港國安法》，市民日後參加六四集會是否違法，鄧炳強表示，需視乎相關人士的行為和意圖等，如果一般市民出席過往舉辦過的活動，無意危害國家安全，相信不存在問題。他強調，《基本法》和《香港國安法》均保障市民集會、表達意見的權利，可以反對政府，但不可以「反動」，作出一些顛覆香港政府、政權的行為，任何文明社會都不能接受。

至於賢學思政的成員涉嫌違反《港區國安法》被拘控，理據之一是他們曾呼籲勿用「安心出行」，或提供假訊息。鄧炳強指，他們的言行，反映有使用非法手段顛覆國家政權的意圖，外界不能只是從單一事例去看。不過他提醒，填假資料可能會涉及欺詐。

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