保育｜熊媽媽哀悼遭車撞斃幼女 護林員Po相：望人們見到數字背後的現實

為人父母，最傷心莫過於見住子女離世，動物亦然，牠們很多不幸更是由人類造成。美國加州優山美地國家公園(Yosemite National Park)一名護林管理員近日在Facebook發文，講述一個熊媽媽因車禍喪女的心痛故事，提醒新冠肺炎疫情下增多的遊客注意保護野生動物安全。

該管理員在帖文中說，他們經常接到公園裡有野生熊隻被車撞死的報告，當日事發於中午，但直至下午4時他才接到電話，5時左右到達現場，只見一隻小熊躺在路上，「身體捲曲、已無氣息，在一棵細松樹下」。他把小熊遺體搬到附近一處僻靜地方，再按程序搜集其樣本及量度身體大小等作研究用途，發現小熊為雌性，估計6個月大，重25磅。

管理員說，他做這些例行工作時，突然發現一隻成年黑熊走近，更望著他，他就知道這是小熊的母親，「我正站在一位哀傷母親與她的孩子之間」，此情此境下，他趕快收拾東西離開，即使未完成採樣工作。離開現場前，他拍下母熊哀悼小女兒的一幕。

車撞是野熊主要死因之一

保育組織「Keep Bears Wild」指出，車禍已成為優山美地國家公園黑熊的主要死因之一，1995年至今，當地發生超過400宗熊隻被車撞事件。美國國家公園服務部資料顯示，今年初至今，當地至少8隻熊被車撞倒。

帖文附上照片，管理員語重心長地說：「我希望人們看到我當日所見的：每項(熊隻死亡)數字背後的悲哀現實。」