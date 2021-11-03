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保護兒童｜首三季虐兒案升六成 父母離異子女成磨心亦是虐待
1 小時前
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保護兒童｜首三季虐兒案升六成 父母離異子女成磨心亦是虐待
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(文詠琛攝)

虐兒個案一宗都嫌多！警方數字，今年首三季整體虐兒案件較去年同期升逾六成，分別涉及身體虐待和性罪行；而保護兒童，除避免他們受到身體傷害外，心理影響亦不容忽視。有離婚母親每逢女兒與父親和父輩親友接觸後，透過「洗腦式」查問，導致女兒不堪壓力下，對父親及祖父作出性侵等不實指控，雖然案件經警方調查後不成立，母女亦沒有因此事負上刑責，警方提醒母親將女兒當作「磨心」的行為會影響兒童健康成長。

今年首3季共接獲871宗虐兒案件，較去年同期的525宗升65.9%。期內，「侵害兒童人身罪」佔444宗，比去年同期升69.5%；而「侵害兒童性罪行」為則有427宗，亦升62.4%。警方指，性侵犯案件中，非禮佔最多有三成(258宗)，多在公共交通工具上被陌生人侵犯；其次為非法性交，有逾兩成(100宗)。其中約三成的非法性交案，施虐者與受害兒童是透過網上認識，包括社交平台，交友程式或手機遊戲等。

兒童受虐案件反彈，刑事部警司李經晞(圖左二)稱，部分原因是疫情下經濟環境差，父母把個人情緒發洩在兒童身上；另外大部分學校仍未恢復全日上課，有學生放學後的自由活動時間增多，在街上流連遭陌生人侵犯，亦有學童在乘搭交通工具時讓不法分子有機可乘。

父母的婚姻關係處理不當，隨時出現「虐待」。警方分享一宗發生在近10年前的案件，一對夫妻離異，7歲女兒由母親照顧，父親則在周末帶女兒回家與祖父母共聚。但媽媽常憂前夫對女兒不懷好意，亦希望女兒較親近自己，用「洗腦式」不斷問女兒問題，如「他們家煮的東西是否很難吃？」「爸爸爺爺有否摸你」。起初女兒均說無，其後因不厭其煩，改用「鴕鳥政策」︰媽媽說甚麼便是甚麼。女兒於是回應「父親及爺爺有性侵」，其母隨即報警，惟警方查探下發現性侵非事實。警方安排女童入住保良局，與母親離別前一刻哭得呼天搶地，入電梯後隨即變了另一名會與警員聊天說笑的正常女童，透露「去保良局好啊！可以打機。」當年負責此案的李經晞指，事件反映父母不懂得處理自己的情緒，令女童成為雙方角力的磨心，致兒童飽受精神虐待。

遭生父性侵女童恐拆散家庭撤控 兩年後再被偷拍沖涼

另一宗性侵案件同樣發生在多年前，一名當年14歲女童透過學校向警方舉報，自己7歲起遭生父性侵。因擔心7歲妹妹步她後塵，挺身舉報。惟準備上庭之際主動撤控，原因是母親情緒不穩，妹妹及弟弟要到保護兒童機構暫住，女童瞬間覺得自己成罪人，不想再追究，之後入住保護兒童機構。至2、3年後周末回家，女童發現父親放在浴室的腰包，暗藏手機偷錄她洗澡，遂再次把父親告上法庭。最終父親判囚14年。李經晞指，息事寧人不能解決問題，家長及早介入才可免日後更多憾事。

警察臨床心理學家馮浩堅(圖左一)指，父母是保護兒童重要防線，他提醒家長盡量不要把工作和生活壓力帶回家中，如無法處理好個人情緒和婚姻關係，兒童容易受傷害。而性侵案件難揭發，平日可向兒童說明尋求協助的渠道和方法，及早介入，避免事態惡化。警方亦指大眾在乘搭公共交通工具時，見到兒童附近有可疑人物應提高警覺，適時提出幫忙，而鄰居亦可幫忙留意是否有家庭涉及虐兒。

推網絡應用程式提高保護兒童意識

警方上月推出了一站式網絡應用程式(www.childprotection.gov.hk)，透過短片、動畫等資訊提高大眾保護兒童意識。另外，為了響應11月20日的聯合國世界兒童日，警方邀請市民與兒童一起參與開合跳挑戰短片比賽。比賽設有冠亞季軍、最具創意獎等共百多個獎項，獎品包括酒店Staycation、樂器、電子產品等。

保護兒童｜首三季虐兒案升六成 父母離異子女成磨心亦是虐待

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警方的流動宣傳車會於多區行走，宣揚保護兒童信息。(文詠琛攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/保護兒童｜首三季虐兒案升六成-父母離異子女成磨心亦是虐待-291728
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