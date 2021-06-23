保護動物｜斯里蘭卡新法例推大象「勞工法」禁「酒駕大象」

斯里蘭卡刊憲頒布一項新動物保護法，除了要給圈養大象識別身分證、工作象也有「勞工法」，更禁止「酒駕大象」，違反相關規定者恐遭處以3年徒刑並沒收其象隻。

斯里蘭卡國內不乏富人會以飼養大象來炫耀財力，佛教僧侶以擁有大象作為身份象徵，其他人亦會將大像用於宗教儀式、旅遊和伐木等工作。據統計當地有約200頭馴養大象、7,500頭野生大象，但不時傳出虐待大象的案件。有鑑於此，當地野生動物保護部部長刊憲列出了新規定。

綜合外媒報道，新的動保法中規定，大象擁有者必須擁有至少 3 英畝的土地供大象漫遊；每增加一隻大象，就必須擁有額外一英畝的土地。大象擁有者須替象隻申請附照片及DNA標記的身分證，需要每天替大象清潔2小時30分鐘，每6個月讓大象進行一次健康檢查。

違反相關規定者將沒收大象及面臨3年徒刑

大象「勞基法」中則規定，懷孕的大象、帶兩歲以下幼象的母象或60歲以上的大象都禁止工作，也禁止演出電影，政府製作除外。不得讓幼象從事文化性質的選美活動，也不能將牠們與母象分離。替伐木業工作的大象每日工時不得超過4小時，並禁止在夜間工作。

觀光象隻部分，禁止4人以上同時騎乘一頭大象，乘客也要坐在安裝好的鞍座上。觀光象隻持有人或照顧此類大象者，需確保騎乘大象者沒有飲用任何酒類或服用有害藥物。

違反相關規定者，不僅象隻會被國家接管，還可能被處以3年徒刑。

在斯里蘭卡，捕捉野生大象屬刑事犯罪且可被處死刑，但甚少有人被起訴。有動物維權人士和大象專家指控，過去15年裡，國家野生公園中有超過40頭幼象被偷走，對於當局能否嚴正執行新法例，則要拭目以待。