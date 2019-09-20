保護本土生態｜日本擬將小龍蝦列「特定外來生物」 禁進口銷售

日本環境省專家開會討論後建議，將俗稱小龍蝦的克氏原鰲蝦列為「特定外來生物」，禁止進口、銷售和野外放生，藉此阻止早已破壞當地生態系統的小龍蝦繼續在野外大量繁殖。

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環境省專家周二開會，建議基於《外來生物法》將小龍蝦列為「特定外來生物」，禁止進口、銷售和野外放生，違者可被判監和罰款。共同社報道，專家們最快8月完成建議彙整，環境省其後將跟進，料最早可於2023年實施。

156個物種被列「特定外來生物」

專家亦建議將巴西龜列為「特定外來生物」。目前共156個物種被列為「特定外來生物」，包括紅火蟻和黑鱸等。

報道指，小龍蝦和巴西龜從原產地美國被帶入境，在日本各地的池塘等繁殖，導致本地物種驟減。此前專家們已討論過將其列為「特定外來生物」，但被列入名單後，民眾飼養中的小龍蝦和巴西龜必須獲得政府許可，專家擔心或有人討厭手續繁雜而大量丟棄至河流和池塘，因此當時未下結論。

周二的專家會議指，因接連收到生態系統和農作物受損的報告等，有必要加以監管。對於不知情下捕捉並帶回飼養等個別情況，專家稍後再討論。